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29 мая 2017, 09:59
Каннский кинофестиваль кино Франция
Елена Сычева

Пальма первенства

Официальный постер 70-го Каннского фестиваля с изображением Клаудии Кардинале
Официальный постер 70-го Каннского фестиваля с изображением Клаудии Кардинале
Cannes Film Festival

В Каннах подвели итоги 70-го кинофестиваля. Открывая премию, испанский режиссер Педро Альмодовар предложил всем зрителям принять участие в награждении. «Хочу сделать кое-что вместе с вами, чтобы отметить этот момент», — цитирует его слова ТАСС

 
Рубен Эстлунд (третий слева) в Каннах 28 мая 2017
Plattform Produktion

В конкурсе приняли участие 19 кинолент. Лучшей была признана лента Рубена Эстлунда. Во время своего выступления шведский режиссер попросил фотографов, снимавших церемонию запечатлеть эмоции зала, а публику призвал изобразить «крик радости». Как пишет ТАСС, главный герой фильма разведенный отец, воспитывающий двух дочерей, который работает смотрителем музея, но однажды в его жизнь вторгается «господин Случай», и его жизнь переворачивается. 

 
Кадр из фильма "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунда
plattformproduktion.se

По сообщению РИА Новости, гран-при фестиваля завоевал француз Робен Кампийо с картиной «120 ударов в минуту». Фильм повествует о борьбе сексуальных меньшинств с ВИЧ-инфекцией в Париже начала 90-х годов прошлого века. «Парижская ячейка международной организации Act Up сражается в ней за то, чтобы правительство признало СПИД эпидемией и обеспечило достойный медицинский уход больным, среди которых тяжелее всех приходится гомосексуалистам», — пишет «Газета.ру». «Фильм Кампийо говорит о героях, которые спасают множество жизней», — цитирует главу жюри Педро Альмодовара ТАСС.

Премию за лучшую режиссуру взяла София Коппола за фильм «Роковое искушение», а лучшим сценарным планом смогли похвастаться Йоргос Лантимос с лентой «Убийство Священного оленя» и Линн Рэмси за картиной «Ты никогда здесь не был».
Что касается российских авторов, то и здесь не обошлось без премий, Так, высокое жюри отдало победу в номинации Андрею Звягинцеву за фильм «Нелюбовь». «Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария», — приводит слова режиссера РИА Новости.

 
Андрей Звягинцев
az-film.ru 
 
Французский постер фильма "Нелюбовь"

«Картина декламирует свою правду в лоб, освобождая зрителя от труда понимания — а, значит, и от возможности стать соучастником творчества мастера», — пишет «Газета.ру»
Андрей Звягинцев неоднократно становился призером Канн. В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а позднее, в 2014 году, взял награду за лучший сценарий с картиной «Левиафан», напоминает РГ

Другая лента из основной программы конкурса — «Кроткая» украинца Сергея Лозницы — не взяла призов. Как напоминает РИА «Новый День», в ней снялись актеры екатеринбургского «Коляда-театра», в частности, Сергей и Светлана Колесовы, Сергей Федоров, Алиса Кравцова, Константин Итунин, Александр Замураев. Самого Николая Коляду Лозница пригласил на эпизодическую роль: драматург играл бомжа. Фильм получился смелым, но его энергичность сошла на нет к развязке и утомила зрителя гротеском в финале, чем заслужила негативные отзывы, а потому не заслужила награды. Такой «фестиваль двоечников» уже не первый раз совпадает с юбилеем премии, так было и в 1997 году, напоминает «Коммерсант». 

Удостоился внимания жюри и фильм ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова «Теснота» о еврейской семье в Нальчике, который демонстрировался в программе «Особый взгляд». Картина завоевала приз Международной федерации кинопрессы. «Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — передает слова автора «Интерфакс».  

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