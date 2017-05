«Коммерсантъ» в статье «Близкие на Ближнем» пишет про то, как российские министры летят в Египет укреплять стратегический альянс.

В статье «Куда ведут госзакупки» написано, что именно сейчас думают в Белом доме о будущем реформы и почему на решение технического, в целом, вопроса уходит так много времени и сил.

В статье «МФО: атака клонов» утверждается, что Центробанк фактически позволяет микрокредиторам брать имена банков.

РБК: «Расходы превысят обещания». Правительство внесло изменения в федеральный бюджет 2017 года.

«Сбербанк поделится прибылью»: Кредитная организация направит 135,5 млрд руб. на выплату дивидендов.

Когда бюджетные деньги играют для бизнеса роковую роль написано в статье «Гранты без гарантий».

«Известия»: «Пенсионная реформа отложена». Внесенная в правительство концепция индивидуального пенсионного капитала ждет политических решений.

«В России легализуют рынок частного сыска»: в Госдуме формируется рабочая группа по подготовке новых законопроектов о частной охранной и детективной деятельности.

«"Единая Россия" готова смягчить закон о госзакупках»: госкомпании хотят проработать этот вопрос через партийный проект «Локомотивы роста».

«Газета.ru» в статье «Канны-2017: нелюбовь и война» пишет о том, как фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

Чем занимаются и сколько получают заключенные в США описывается в статье «Прибыльное наказание».

«Башар Ассад и Ким Чен Ын нашлись в "Темпбанке"»: издание пишет о финансовом состоянии «Темпбанка», сотрудничающего с Сирией, Ираном и КНДР.

The Economist: «Как Трамп, Путин и Эрдоган расшатывают ЕС» (How Trump, Putin and Erdogan unsettle the EU). Автор противопоставляет либеральные ценности популизму.

«Команда Трампа и русские» (Team Trump and the Russians). Зять Дональда Трампа заявил, что он предлагал предоставить секретный канал связи с Кремлем.

Bloomberg: «Меркель намекнула на наступление новой эпохи для Европы в связи с тем, что Трамп нарушил консенсус» (Merkel Signals New Era for Europe as Trump Smashes Consensus). Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Европа собирается дистанцироваться от США, возглавляемых Дональдом Трампом.

«British Airways пытается реанимировать компьютеры, хаос с лондонскими рейсами продолжается» (London Flight Chaos Lingers as British Airways Revives Computers). Британская авиакомпания British Airways начала восстанавливать свою систему после капитального технического сбоя.

The Wall Street Journal: «Трамп нацелился на утечки из Белого дома» (Trump Takes Aim at White House Leaks). Президент США Дональд Трамп выдал шквал постов по поводу утечек, связанных с Белым домом, которые подогревали интерес прессы к теме отношений между его командой и Россией.

«США изменили стратегию борьбы с ИГ» (U.S. Shifts Strategy in War on ISIS). Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США теперь будут использовать «тактику аннигиляции» в отношении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.