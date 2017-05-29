Министерство культуры опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций. Больше всего заработал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, 154,45 млн рублей. За ним идут худрук петербургского Малого драматического театра Лев Додин (112,77 млн), худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков (76,14 млн) и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков (68,75 млн).

Опубликованные данные однозначно показывают: мастера культуры зарабатывают много и, конечно, основной источник их дохода — не государственное жалование. Так что если кому-то кажется, что кто-то из них в какой-то момент поддерживает Владимира Путина исключительно из меркантильных интересов, то стоит задуматься: а все ли так просто устроено в головах у таких непростых людей?