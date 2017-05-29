В Госдуме меняется информационная политика: как пишет газета «Ведомости», думское руководство заставляет парламентариев активнее взаимодействовать со СМИ. Между тем, по оценке экспертов, контакты с прессой сами по себе улучшить ситуацию не в состоянии.

По данным источника издания, с приходом на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате российского парламента ввели систему «политического планирования». В ее рамках еженедельно все фракции предоставляют информацию о планах депутатов по работе над законопроектами и в регионах для освещения в СМИ. Информацию подтвердили несколько депутатов и сотрудников аппарата Госдумы.

Как пояснил источник издания, предполагается, что такая система позволит контролировать информационную повестку депутатов. Однако, по его словам, уже есть недовольные тем, что им теперь приходится выполнять много дополнительной и, по-видимому, бессмысленной работы. Как уточнил источник, дело в том, что большинство нынешних законопроектов достаточно сложны и в результате неудобны для подачи в СМИ, а никаких собственных документов на этот счет Дума пока не генерирует.

В то же время другой источник газеты в Госдуме сообщил, что подобное требование существовало и прежде, но игнорировалось. «Примерно то же самое было и раньше, но никто ничего не делал. Сейчас это спрашивают со всех фракций, особенно требовательны к единороссам, и их сильно ругают, если депутат ничего не делает», –приводит издание его слова.

О проблемах информационной политики Госдумы и изменениях, которые в ней необходимы, с «Полит.ру» поговорил Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Он высказал мнение, что огромное значение имеет нехватка спикеров, способных внятно объяснять новые инициативы и защищать их, влияя на общественное мнение. Кроме того, отметил эксперт, существенно, что депутаты Госдумы представляют широкий спектр интересов различных групп или регионов.

Абзалов подчеркнул, что многое упирается в отсутствие у Госдумы как целостного органа единой повестки, а также недостаточную профессионализацию парламентариев.

«Есть отдельные достаточно сильные спикеры, и вот они ходят и продвигают – хотя даже не свои законопроекты, а больше себя. А единой повестки, единой позиции Госдумы нет. Вот будет осенняя сессия – и, допустим, в ее ходе будет обсуждаться топ-10 законопроектов, которые изменят жизнь всех. Если бы их представили, это было бы прогрессивно и интересно. Но дело в том, что пока что эта повестка не создается. А для того, чтобы ее создавать, необходим профессиональный подход. И необходимо подготовить депутатов, чтобы они могли правильно ее представлять, правильно с ней работать – не на уровне «я завел Facebook и в Instagram выкладываю фото, я теперь в информационном поле, вот такой я молодец!».

Избирательный участок / krd.ru

Нет, задача заключается в том, чтобы реально формировать стратегию. Надо заставлять депутатов быть в повестке. Они должны знать, куда едет президент. Они должны знать, какой бюджет. Они должны знать пробелы своего региона. Они должны знать даже погоду в своем регионе, если там будет наводнение. Их надо массово профессионализировать. Они ведь не могут массово высказываться по повестке, когда она меняется – по Украине, к примеру, или скажем, по внутренней повестке.

Когда часть депутатов предлагает законопроект по ветхому жилью, они не понимают, как в это вписываются московские реновации. Будет такой законопроект тиражироваться на другие регионы? Не будет. Единой позиции по этому вопросу нет, есть разные, значит, вопросы к депутатам об этом сразу же посыпятся. Знают ли депутаты, что будет с бюджетом, на чем сворачивается? Бюджет у нас зависит от стоимости нефти – знают ли они, что будет с нефтью? Если с нею будут проблемы, знают ли они, где черпать денежные средства? То есть, на самом деле, практически все вопросы, которые могут задаваться, требуют очень серьезной профессионализации, причем человек должен быть полностью в повестке, внутри. А это требует серьезной нагрузки не решить силами одного только аппарата Госдумы: необходима серьезная подготовка, полное структурное сопровождение.

И, наконец, план законопроектов у нас очень серьезно сбивается, сроки рассмотрения переносятся, и это отнюдь не всегда зависит от Госдумы. Взять, например, тот же закон о реновации: сначала второе его чтение было перенесено на конец лета, теперь оно сдвигается ближе. Это что, зависит от Госдумы? Нет. Но беда в том, что в результате тайминг сложно выстроить.

Ну, и информационную политику надо очень серьезно поднимать и глубоко профессионализировать. Спикеров надо «прицеливать» по конкретным темам, делать те актуализированными; спикеры должны сами вносить темы в повестку, темы должны как бы конкурировать. Надо создать эффективную площадку на базе самой Госдумы, у которой могли бы быть активные информационное составляющие – с разными «Перископами» (соцсеть для трансляций – прим. ред.), которые это могли бы транслировать, и по резонансной повестке.

Вот идет сейчас реновация – кто в Госдуме обсуждает тему? Где публичные слушания по ней? Один раз такое было, и все. Необходимо это развивать, тем более, если Госдума претендует на какое-то вложение в президентскую кампанию и хочет сохранить свой статус важного проводника президентской повестки. Если она этого хочет, было бы, конечно, очень неплохо, если бы она осовременилась в той или иной степени. А это требует значительных усилий: это очень и очень сложная задача. Аналогичные в США решают на уровне штаба Трампа, в Германии – на уровне администрации Меркель.

Вообще-то это серьезный вызов – погрузить законотворческую деятельность в современное информационное поле. И с наскока этот вопрос не решить, он требует серьезного долгосрочного подхода, причем с горизонтом примерно год. Оперативная позиция должна быть в год как минимум, должно быть планирование по меньшей мере на год, на этот период надо понимать основные реперные точки. На такой политический цикл повестку Госдуме надо иметь, причем еще желательно, чтобы она встроилась в федеральную повестку – а та еще не по всем направлениям просматривается на этот срок.

Депутаты за чтением рабочих документов / duma.gov.ru

Например, экономические предложения Кудрин еще только внесет – и сейчас все боятся выступать со своими, ожидая, что вот внесут они предложение – а экономическая повестка окажется не такой, и они со своими идеями окажутся на обочине. Или, предположим, произойдет резкое экономическое снижение – и общефедеральная повестка будет кризисной, будет надо «держаться», и тогда думскую повестку надо будет выстраивать по одному принципу. А если, скажем, наоборот, начнется стабилизация, «потепление», экономический подъем, то это потребует другой повестки от Думы.

В общем, учитывать там надо столько обстоятельств, что можно сказать, тот, кто это делает, все равно что идет по минному полю на лыжах. Это действительно очень сложный процесс, и его так легко, за счет планов фракций на те или иные законопроекты, не запустить. Но все же надо иметь минимум на год какую-то информационную позицию хотя бы по базовым темам. И пакет на случай форс-мажора: у любой серьезной информационной структуры он должен быть. То есть, случись форс-мажор, будь то теракт, внешнее столкновение, стихийное бедствие или еще что-то, всегда должен быть пул экспертов, которые в этом ориентируются, и пул законопроектов, которые обсуждаются в таком формате.

Словом, необходимо играть на опережение повестки, прогнозировать и понимать ее, а не гнать что-то пост-фактум. Потому что сейчас Госдума воспринимается как орган, который оформляет юридически, после, повестку федеральную. Ну, и, конечно же, надо наращивать составляющую, рассказывающую о работе Думы. Это как «если дерево упало, но этого никто не слышал и не видел, то оно не упало». Точно так же и с Думой: если она работает, но об этом никто не знает, то считают, что она не работает», – объяснил Дмитрий Абзалов.

Напомним, с приходом Володина в Госдуме в целом была ужесточена дисциплина: больше внимания стали уделять посещения заседаний. За необоснованные прогулы депутаты теперь обязаны платить штраф в размере шестой части зарплаты за каждое нарушение.

Среди прочих нововведений стоит упомянуть о том, что Госдума отказалась от «часа голосования», то есть системы, когда законопроекты обсуждались в течение дня, а решение по ним принималось после 17:00. Теперь депутаты должны постоянно присутствовать на заседаниях, чтобы иметь возможность голосовать за законопроекты по мере их рассмотрения.