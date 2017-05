5 июня (понедельник) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская.

Тема лекции: Родовспоможение в России: реформы и последствия

Аннотация

Родовспоможение как система, связанная с обеспечением медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, чрезвычайно интересна для изучения целого ряда социальных феноменов.

Во-первых, с родовспоможением в тот или иной момент взаимодействует практически каждая семья в России, поэтому оно отражает такие тренды, как консьюмеризация поведения пациентов, трансформация подходов к родительству, изменение взаимодействия с медицинскими институтами и медицинскими профессионалами и др. Во-вторых, как символически значимая сфера, связанная с демографией и «воспроизводством нации», родовспоможение постоянно привлекает внимание государства, пытающегося улучшить качество и доступность оказываемых внутри системы услуг. Поэтому устройство этой системы воспроизводит все логики социальных реформ последних лет и выявляет многие аспекты их непоследовательности. Наконец, в-третьих, родовспоможение наглядно иллюстрирует то, как «гендерная оптика» исследования и качественная методология позволяют обнаружить неожиданные последствия различных изменений медицины, профессий и родительства.

В лекции рассматриваются три этих аспекта родовспоможения и анализируются законодательные преобразования последних лет, произошедшие в устройстве государственной «службы охраны здоровья матери и ребенка», и вызванные ими трансформации на уровне социальных институтов и индивидуальных практик.

Новкунская Анастасия Андреевна (род. 1989)

Закончила в 2011 году СПбГУ и Bard Colledge of NewYork, Сакультет свободных искусств и наук, программа социологии и антропологии. Присуждена ученая степень бакалавра свободных искусств и наук (Bachelor of Liberal Arts and Sciences). Тема исследования – «Визуализация счастья»: свадебная фотография как практика социального photoshopping’a».

Закончила магистратуру и аспирантуру факультета политических наук и социологии ЕУСПб в 2013 году, защитив магистерскую диссертацию по теме «Режимы ответственности врачей в области репродуктивного здоровья: случай российского районного центра». Заканчивает работу над PhD-диссертацией в рамках первой в России программы уровня PhD в Европейском университете, тема диссертации — «Transformation of the obstetric institutional field: health professionals' perspective». Ассистент факультета политических наук и социологии ЕУСПб.

Победитель конкурса на лучший проект по программе «Социология и антропология» факультета свободных искусств и наук СПбГУ в 2011 году.

Лекция состоится 5 июня 2017 года (понедельник) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.

