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29 мая 2017 г. (Понедельник) | 19:00
Илья Доронченков:
За сто лет до Яна Фабра: как современное западное искусство (не) понимали в России на рубеже XIX - XX веков
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
5 июня 2017 г. (Понедельник) | 19:00
Анастасия Новкунская:
Родовспоможение в России: реформы и последствия
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
29 мая 2017, 18:12

Родовспоможение в России: реформы и последствия

Анастасия Новкунская
Анастасия Новкунская
ЕУСПб

5 июня (понедельник)  в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская.

Тема лекции: Родовспоможение в России: реформы и последствия

Аннотация

Родовспоможение как система, связанная с обеспечением медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, чрезвычайно интересна для изучения целого ряда социальных феноменов.

Во-первых, с родовспоможением в тот или иной момент взаимодействует практически каждая семья в России, поэтому оно отражает такие тренды, как консьюмеризация поведения пациентов, трансформация подходов к родительству, изменение взаимодействия с медицинскими институтами и медицинскими профессионалами и др. Во-вторых, как символически значимая сфера, связанная с демографией и «воспроизводством нации», родовспоможение постоянно привлекает внимание государства, пытающегося улучшить качество и доступность оказываемых внутри системы услуг. Поэтому устройство этой системы воспроизводит все логики социальных реформ последних лет и выявляет многие аспекты их непоследовательности. Наконец, в-третьих, родовспоможение наглядно иллюстрирует то, как «гендерная оптика» исследования и качественная методология позволяют обнаружить неожиданные последствия различных изменений медицины, профессий и родительства.

В лекции рассматриваются три этих аспекта родовспоможения и анализируются законодательные преобразования последних лет, произошедшие в устройстве государственной «службы охраны здоровья матери и ребенка», и вызванные ими трансформации на уровне социальных институтов и индивидуальных практик.

Новкунская Анастасия Андреевна (род. 1989)

Закончила  в 2011 году СПбГУ и Bard Colledge of NewYork, Сакультет свободных искусств и наук, программа социологии и антропологии. Присуждена ученая степень бакалавра свободных искусств и наук (Bachelor of Liberal Arts and Sciences). Тема исследования – «Визуализация счастья»: свадебная фотография как практика социального photoshoppinga».

Закончила магистратуру и аспирантуру факультета политических наук и социологии ЕУСПб в 2013 году, защитив магистерскую диссертацию по теме «Режимы ответственности врачей в области репродуктивного здоровья: случай российского районного центра». Заканчивает работу над PhD-диссертацией в рамках первой в России программы уровня PhD в Европейском университете, тема диссертации — «Transformation of the obstetric institutional field: health professionals' perspective». Ассистент факультета политических наук и социологии ЕУСПб.

Победитель конкурса на лучший проект по программе «Социология и антропология» факультета свободных искусств и наук СПбГУ в 2011 году.

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Лекция состоится 5 июня 2017 года (понедельник) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894. 

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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