Биологи назвали десять самых интересных биологических видов, открытых за последний год (Top 10 New Species). Итоги выборов опубликованы на сайте колледжа наук об окружающей среде и лесоводства Университета штат Нью-Йорк (State University of New York College of Environmental Science and Forestry). Традиция составлять такие списки была начата в 2008 году.

Выборы проводила комиссия Международного института исследования видов (International Institute for Species Exploration), куда вошли ученые из Испании, Аргентины, Канады, Великобритании, Израиля, Нидерландов, США и Новой Зеландии. Если представить, что различные группы живых организмов заводят себе лоббистов, которые путем шантажа и подкупа пытаются повлиять на итоги голосования, то надо признать, что наибольшего успеха в этот раз добились членистоногие. Их представители заняли пять из десяти мест. Два места достались цветковым растениям, по одному – рыбам, млекопитающим и одной загадочной группе беспозвоночных. Грибы, бактерии, археи на этот раз в «горячую десятку» не попали. Также туда не вошел ни один древний вымерший вид.

Паук – Сортировочная шляпа

Паук Eriovixia gryffindori, открытый в лесах горного хребта Западные Гаты, в индийском штате Карнатака, напомнил индийским биологам Сортировочную шляпу из книг о юном волшебнике Гарри Поттере. В школе волшебников Хогвартс эту шляпу надевал каждый новый ученик, и шляпа объявляла, на какой из четырех факультетов он попадет. Треугольная форма брюшка нового паука, а также его цвет, напомнил внешний облик Сортировочной шляпы. В результате паук получил латинское название, в котором упоминается Гриффиндор – один из факультетов Хогвартса. На самом деле подобная форма тела помогает пауку, длина которого всего пара миллиметров, скрываться от хищников, прикидываясь кусочком опавшего листа. Интересно, что пока в руки ученых попала только самка этого вида, самцы не обнаружены.

Фото: Sumukha J. N.

Листовидный кузнечик с Калимантана

Кузнечик (Eulophophyllum kirki) относится к тому же семейству, что и живущий в России зеленый кузнечик (Tettigonia viridissima), но обитает он на далеком острове Калимантан, на территории малазийского штата Сабах, в низинных лесах. Обнаружила его экспедиция, основной целью которой было изучение змей и пауков-птицеядов, так что встреча с неизвестным кузнечиком стала для зоологов неожиданным бонусом.

Длина тела Eulophophyllum kirki всего четыре сантиметра, самки блестящего розового цвета, самцы зеленые. Его отличает способность мимикрировать под цвет листвы, воспроизводя на своих надкрыльях рисунок, образованный жилками листа. Также детально воспроизводят листья и задние ноги этого кузнечика.

Поскольку вид был открыт в охраняемой природной зоне, сбор образцов оказался невозможен и в распоряжении ученых есть только фотографии Eulophophyllum kirki. Это может в будущем привести к путанице, так как его надо будет отличать от родственных видов, а это часто можно сделать только по небольшим деталям строения. Название кузнечик получил в честь запечатлевшего его фотографа Питера Кирка.

Фото: Peter Kirk

Всеядный грызун с Сулавеси

На индонезийском острове Сулавеси был обнаружен грызун, принадлежащий не только к новому виду, но и к новому роду. Он получил название Gracilimus radix от латинского слова radix «корень», что отражает его пищевые привычки. Грызун питается как животной, так и растительной пищей, и это в наибольшей степени удивило ученых, так как все ближайшие родственники Gracilimus radix придерживаются строго мясной диеты.

Биологи отмечают, что с 2012 года на острове Сулавеси было открыто семь новых видов грызунов и четыре новых рода, это показывает, что мелкие млекопитающие острова изученные еще недостаточно и велика вероятность и других открытий.

Фото: Kevin Rowe

Многоножка из Калифорнии

Многоножка Illacme tobini, относящаяся к отряду Siphonophorida, попала в руки ученых в пещере, которая находится в национальном парке Секвойя в США. У пойманного экземпляра 414 ножек, что далеко от рекорда его родственника Illacme plenipes, у которого их число доходит до 750. Но нельзя сбрасывать новый вид со счетов, поскольку у этих многоножек появление новых члеников тела с ножками продолжается в течение жизни, так что данный экземпляр мог быть просто слишком юным для рекорда. Правда, других представителей этого вида ученым пока не попалось.

Обитает этот вид в мелких скальных трещинах и разломах. Глаз у него нет. Длина два сантиметра. Зоологам попался самец. Четыре его ножки видоизменены и приспособлены для переноса спермы к половым отверстиям самки. Также у него имеются прядильные железы и ядовитые железы, выделяющие химическое вещество, состав которого не определен. Название вид получил в честь Бэна Тобина, спелеолога и гидролога из национального парка Гранд-Каньон.

Фото: Paul Marek/Virginia Tech

Муравей-дракон из Новой Гвинеи

Своей покрытой шипами спиной найденный в Папуа – Новой Гвинее муравей напомнил ученым драконов, описанных в цикле «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и телесериале «Игра престолов». Название вида Pheidole drogon дано в честь Дрогона – одного из этих драконов.

Ранее считалось, что подобные спинные шипы у муравьев несут только защитную функцию. Но теперь исследование при помощи микротомографа показало, что к некоторым из шипов прикреплены мышцы. Поэтому рабочие муравьи Pheidole drogon способны сжимать челюсти с такой силой, что раскусывают семена растений, которые без этого были бы для них недоступны. Но шипы есть и у касты мелких рабочих с небольшими челюстями, в данном случае они действительно служат только для защиты.

Фото: George Fisher

Пресноводный скат из Бразилии

Бразильская река Токантинс довольно велика, она течет на протяжении 2850 километров и впадает в один из рукавов дельты Амазонки. Ее название носят один из бразильских штатов, городок в другом штате и даже футбольный клуб. Для ихтиологов эта река примечательна тем, что из 350 зарегистрированных в ней видов рыб 35 % не встречаются нигде больше в мире.

К таким рыбам относится и пресноводный скат (Potamotrygon rex). Типовой экземпляр, поступивший в Университет Сан-Паулу, имеет длину 1,11 метра. Весят представители этого вида до 20 килограммов. Цвет ската черный или темно-коричневый с яркими желто-оранжевыми пятнами.

Фото: Marcelo R. De Carvalho

Водоплавающая сколопендра

Сколопендра Scolopendra cataracta черного цвета с оранжевыми ножками, который у нее двадцать пар. Ее длина до 20 сантиметров, что для сколопендр довольно немало. Встречается она во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде. Но примечательны в ней не цвет и не длина, а способность плавать и бегать по дну водоема ничуть не хуже, чем по суше. Для ее родственниц-сколопендр такое поведение весьма необычно.

Фото: W. Siriwut, G. D. Edgecomb, S. Panha

Австралийский родственник помидора и картофеля

В Западной Австралии был найден кустарник высотой один – два метра с колючими стволами и не менее колючими плодами. Колючки плодов помогают им распространяться, цепляясь за шерсть животных. Если с плода снять шипастую оболочку, то обнаружится зеленый «помидор». Мякоть его белая, но на разрезе приобретает кроваво-красный цвет. Если же дать ему дозреть, плод становится сухим и твердым. Это действительно близкий родственник помидоров и картофеля, входящий с ними в род паслен (Solanum). Он получил название Solanum ossicruentum, которое выбрали старшеклассники одной из школ Пенсильвании, выбранный ими видовой эпитет можно перевести как «костисто-кровавый».

Solanum ossicruentum был известен ботаникам уже полвека, но все это время ошибочно считался разновидностью другого вида – Solanum dioicum. Лишь в 2016 году его статус был подтвержден и тогда понадобилось выбрать название.

Фото: Jason T. Cantley



Дьявольская орхидея

Орхидея (Telipogon diabolicus) получило зловещее видовое наименование из-за одной детали своего строения. Как у многих других орхидей, ее тычинки и пестики срослись в единый орган. Ботаники называют такой орган колонкой или гиностемием. У данного вида гиностемий показался напоминающим голову дьявола: с рогами, заостренными ушами, красными зрачками и оскаленным ртом.

Растет эта орхидея, как и положено, на других деревьях. Встречается только в одной местности в Колумбии, причем ботаники предупреждают, что ей грозит опасность уничтожения, так как в лесу, где она растет, намерены строить дорогу.

Фото: M. Kolanowska

Десерт из глубин океана

Чуррос – это популярный в Испании и повсюду, где говорят по-испански, вид выпечки из заварного теста. Это вытянутые трубочки, обжаренные в масле. Их принято есть горячими, макая в шоколад. Но тысячи людей, которые едят на завтрак чуррос, вряд ли догадываются, что их лакомство дало имя странному червеобразному животному из глубин океана.

Xenoturbella churro была поймана в водах Калифорнийского залива. Длина ее около десяти сантиметров (как раз подходящий размер для чуррос), выглядит она как червь оранжево-розового цвета с четырьмя глубокими продольными бороздками (облик тоже похож на чуррос, не хватает только шоколада). На нижней стороне животного есть ротовое отверстие, анального нет вообще, как нет и кровеносной системы и многих других органов. Занимается оно тем, что ползает по грунту и поедает двустворчатых моллюсков, преимущественно яйца и личинок, иногда молодых взрослых особей.

Фото: Greg Rouse

Относится это животное-чурро к загадочной группе ксенотурбеллид (семейство Xenoturbellidae). Известны они с 1915 года, научное описание получили в 1949 году. Сейчас их насчитывают шесть видов. Куда только ни пытались засунуть биологи этих ксенотурбеллид в классификации животных. Их считали и плоскими червями, и моллюсками, наконец, после исследований ДНК пришли к выводу, что ксенотурбеллиды с еще одной малоизученной группой – бескишечными турбелляриями (Acoela) – образуют отдельный тип, наиболее рано отделившийся от общего предка двустороннесимметричных животных. К другой ветви, возникшей после этого разделения, относились предки и иглокожих, и членистоногих, и моллюсков, и хордовых, и многих других животных.