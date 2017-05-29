Топ новостей 29 мая
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в офисах «Яндекса» на Украине прошли обыски, рейтинг Владимира Путина достиг исторического максимума, на столичный регион обрушился ураган.
В офисах «Яндекса» на Украине начались обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. В компании рассказали: «К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию». При этом о причине обысков в компании не знают.
Потому что помогать украинцам искать всё - госизмена! pic.twitter.com/ydi6pu5tZ5— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 мая 2017 г.
Рейтинг Путина достиг исторического максимума
Электоральный рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина достиг исторического максимума. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 82% избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за его кандидатуру.
На столичный регион обрушился ураган
На столичный регион обрушился настоящий ураган - в Москве бушует гроза, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Горожане сообщают в соцсетях о множестве поваленных деревьев и о разрушениях в городе и области.
Ветер до 22 м/с и падающие деревья. Есть жертвы. Последствия урагана в Москве: фото из соцсетей#ураганhttps://t.co/2MC6z9R7cr pic.twitter.com/Fg5zfL660L— Новая Газета (@novaya_gazeta) 29 мая 2017 г.
МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутреннюю политику
Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны. По мнению Дармановича, таким вмешательством является стремление помешать Черногории вступить в НАТО: «Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть».
Эксперты назвали предполагаемых создателей вируса WannaCry
Эксперты американской компании Flashpoint, которая занимается кибербезопасностью, полагают, что создателями вируса-вымогателя WannaCry, который заразил компьютерные системы в 150 странах, скорее всего являются жители Гонконга, юга Китая, Сингапура или Тайваня.
Кудрин допустил рост пенсий на 30% при условии повышения пенсионного возраста
Размер пенсии в России может вырасти за шесть лет на 30% при условии повышения пенсионного возраста, заявил председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина Алексей Кудрин.
Дерипаска опроверг требование иммунитета от США в обмен на секретные данные
Российский бизнесмен Олег Дерипаска опроверг утверждения о просьбе иммунитета для передачи конгрессу США «данных о вмешательстве» РФ в американские выборы. Он заявил, что готов дать в Конгрессе США показания о невмешательстве России в американские выборы, и не требует иммунитет за участие в разбирательстве.
Усманов решил наградить авторов лучших пародий на видеообращения к Навальному
Российский бизнесмен Алишер Усманов, опубликовавший два видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что наградит авторов лучших пародий на его видео.
Алишер Усманов заявил, что будет дарить айфоны авторам самых классных мемов про негоhttps://t.co/Tdd3hmbp9l pic.twitter.com/v0a1RrCJSb— Лентач (@oldLentach) 29 мая 2017 г.
Путин объявил в России Десятилетие детства
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства с 2018 по 2027 год. Решение принято «в целях совершенствования политики государства в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».
Дополнительные доходы российского бюджета потратят на силовые структуры
Дополнительные доходы бюджета правительство направит, в основном, силовым структурам, при этом затраты на эти ведомства в несколько раз превысят расходы на здравоохранение и образование. Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», которую курирует Министерство внутренних дел. Ведомство получит дополнительно 11,4 млрд рублей. Минздрав России получит дополнительно лишь 1,8 млрд рублей на программу «Развитие здравоохранения».
Все верно. Лечится руководство МВД за границей, а там дорого. Да они бы и у нас лечились, но на здравоохранение в бюджете денег нет. pic.twitter.com/cxw9DhTyzN— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 мая 2017 г.