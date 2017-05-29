Топ новостей 29 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в офисах «Яндекса» на Украине прошли обыски, рейтинг Владимира Путина достиг исторического максимума, на столичный регион обрушился ураган.

Изьятие техники из офиса / YouTube.com

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. В компании рассказали: «К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию». При этом о причине обысков в компании не знают.

Потому что помогать украинцам искать всё - госизмена! pic.twitter.com/ydi6pu5tZ5 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 мая 2017 г.

Электоральный рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина достиг исторического максимума. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 82% избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за его кандидатуру.

На столичный регион обрушился настоящий ураган - в Москве бушует гроза, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Горожане сообщают в соцсетях о множестве поваленных деревьев и о разрушениях в городе и области.

Ветер до 22 м/с и падающие деревья. Есть жертвы. Последствия урагана в Москве: фото из соцсетей#ураганhttps://t.co/2MC6z9R7cr pic.twitter.com/Fg5zfL660L — Новая Газета (@novaya_gazeta) 29 мая 2017 г.

Серджан Дарманович Министр иностранных дел Черногории / ntv.ru

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны. По мнению Дармановича, таким вмешательством является стремление помешать Черногории вступить в НАТО: «Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть».

Эксперты американской компании Flashpoint, которая занимается кибербезопасностью, полагают, что создателями вируса-вымогателя WannaCry, который заразил компьютерные системы в 150 странах, скорее всего являются жители Гонконга, юга Китая, Сингапура или Тайваня.

Пенсионеры отдыхают в парке / pixabay.com

Размер пенсии в России может вырасти за шесть лет на 30% при условии повышения пенсионного возраста, заявил председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска опроверг утверждения о просьбе иммунитета для передачи конгрессу США «данных о вмешательстве» РФ в американские выборы. Он заявил, что готов дать в Конгрессе США показания о невмешательстве России в американские выборы, и не требует иммунитет за участие в разбирательстве.

Российский бизнесмен Алишер Усманов, опубликовавший два видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что наградит авторов лучших пародий на его видео.

Алишер Усманов заявил, что будет дарить айфоны авторам самых классных мемов про негоhttps://t.co/Tdd3hmbp9l pic.twitter.com/v0a1RrCJSb — Лентач (@oldLentach) 29 мая 2017 г.

В.Путин с детьми в Сретенском монастыре / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства с 2018 по 2027 год. Решение принято «в целях совершенствования политики государства в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».

Дополнительные доходы бюджета правительство направит, в основном, силовым структурам, при этом затраты на эти ведомства в несколько раз превысят расходы на здравоохранение и образование. Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», которую курирует Министерство внутренних дел. Ведомство получит дополнительно 11,4 млрд рублей. Минздрав России получит дополнительно лишь 1,8 млрд рублей на программу «Развитие здравоохранения».