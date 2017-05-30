Правительство решило пересадить топ-менеджеров госкомпаний на российские самолеты. В первую очередь речь идет о SSJ 100, хотя опыт использования этого лайнера у коммерческих авиакомпаний, мягко говоря, не слишком хороший.

Премьер Дмитрий Медведев еще 17 апреля утвердил директиву госпредставителям в советах директоров крупных госкомпаний по вопросам закупок и аренды авиатехники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, Белый дом потребовал, чтобы на ближайших заседаниях советов госпредставители инициировали рассмотрение вопроса приобретения или аренды воздушных судов, в том числе с салонами повышенной комфортности (так называемая VIP-комплектация).

Салон самолета SSJ100_VIP-5 SuperJet International

Директива затрагивает крупнейшие государственные компании. Исключение сделано для «Аэрофлота», который и так закупает SSJ 100, а также лизинговых компаний ГТЛК и «ВТБ-Лизинг».

В Минтрансе изданию рассказали, что в курсе такой директивы и «безусловно поддерживают» ее. Собеседник, близкий к ситуации, отметил, что директива «положительно скажется на реализации российской продукции внутри страны». Источник в отрасли уточнил, что мера должна скорректировать закупки воздушных судов, используемых для перевозки первых лиц госкомпаний.

Директива вряд ли создаст серьезные проблемы для госкомпаний с небольшим авиапарком, так как она регулирует только будущие закупки и не относится к ранее приобретенной технике.

Неудобства могут возникнуть, например, у «Газпрома». По данным «Коммерсанта», в парке авиакомпании «Газпром авиа» представлены зарубежные модели — Boeing 737-700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ka-26, Ка-226.

Самолет SSJ 100 компании "Газпромавиа" Anna Zvereva

Между тем в воскресенье, 28 мая, совершил свой первый испытательный полет новый пассажирский авиалайнер МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Этот самолет должен заменить морально устаревшие Ту-154 и Ту-204.

Пока существует только один такой самолет, но Иркутский авиационный завод уже ведет сборку еще трех самолетов, предназначенных для летных испытаний, и пяти серийных самолетов. По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания «Аэрофлот» — но, с учетом новой директивы правительства, лайнером могут заинтересоваться и государственные компании.

Первый полет МС-21-300. Иркутск, 28 мая 2017 Denis Fedorko

В целом новая идея правительства в чем-то похожа на программу Бориса Немцова, который во второй половине 1990-х годов занимал пост вице-премьера. Он предложил закупать автомобили «Волга» для чиновников. Тогда пересадить российских бюрократов на российские же автомобили не удалось, хотя концепция была понятной. Автопром, как и самолетостротельная отрасль, задействует огромные человеческие и природные ресурсы и потому считается, что экономика в целом выигрывает, если в стране есть подобные предприятия.

Дмитрий Медведев, судя по всему, поддерживает эту идею. 29 мая он заявил, что «чем больше будет заказов на эти новые транспортные средства, тем, естественно, лучше для нашей страны».