В столице начался суд между Алексеем Навальным и Алишером Усмановым. Вряд ли кто-то думает, что во время процесса произойдет хоть что-то необычное, так что стороны его ожидаемо используют. Навальный потребовал вызова в суд Дмитрия Медведева и Игоря Шувалова, а адвокат Усманова упрекает оппозиционного политика в недостаточности доказательной базы в опубликованном расследовании «Он вам не Димон».

Российский суд, кажется, используют для чего угодно, только не для установления истины. Может быть некоторые считают, что сведению политических счетов или собственной раскрутке не место в зале суда, но, с другой стороны, так борьба уходит с улиц. А хорошо это или плохо — другой вопрос.