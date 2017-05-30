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5 июня 2017 г. (Понедельник) | 19:00
Анастасия Новкунская:
Родовспоможение в России: реформы и последствия
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
9 июня 2017 г. (Пятница) | 19:00
Наталия Мазур:
Искусствознание: казнить нельзя помиловать
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
30 мая 2017, 11:43

Искусствознание: казнить нельзя помиловать

Наталия Мазур
Наталия Мазур
ЕУСПб

9 июня (пятница)  в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталия Мазур.

Тема лекции: Искусствознание: казнить нельзя помиловать

Аннотация

Уже несколько десятилетий традиционное искусствознание живет в осаде: со всех сторон к нему подступают с обвинениями в устарелости, ограниченности, элитарной замкнутости и полном отрыве от насущных потребностей современной культуры. Историю искусства регулярно предлагают упразднить или влить в состав новых академических подразделений, которые будут заниматься визуальной культурой или визуальными исследованиями, милостиво предоставив почтенной старушке пыльный уголок, где ее немногочисленные адепты будут тихо поклоняться Вечным Идеалам. Однако, несмотря на то что первые призывы разрушить башню из слоновой кости прозвучали еще в начале 1970-х годов, а к середине 1990-х visualstudies стали остромодным направлением гуманитарных исследований, их пионерам так и не удалось ни достичь согласия относительно предмета и методов новой дисциплины, ни создать более или менее общепризнанную программу для обучения студентов. После неудачной осады, похоже, пришла пора для переговоров и нового обсуждения границ и направлений развития дисциплины.

В лекции пойдёт речь о том, насколько обоснованы претензии к традиционному искусствознанию и революционны предлагаемые инновации, есть ли внутри классической истории искусства школы и методы, способные привести к обновлению дисциплины, и нужно ли понимать искусство для того, чтобы им наслаждаться.

Мазур Наталия Николаевна

По образованию филолог, выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова и кандидат филологических наук, однако область ее научных интересов с самого начала лежала на стыке истории литературы, интеллектуальной и культурной истории: она автор работ о русской и советской национальной идеологии, о национальных стереотипах, о русской поэзии как инструменте усвоения и трансляции философских концептов. В прошлом – научный сотрудник Института мировой культуры (МГУ) и доцент Института Высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского (РГГУ), с 2011 года – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге (профессура по визуальным исследованиям на факультете истории искусств). Автор первой русскоязычной антологии исследований визуальной культуры, подготовленной к печати в Европейском университете в Санкт-Петербурге (планируемый срок выхода – конец 2017 года).

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Лекция состоится 9 июня 2017 года (пятница) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894. 

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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