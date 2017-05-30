У гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста появился новый заместитель — Денис Молчанов.

Известно о Денисе Молчанове не слишком много. Родился в 1986 году в Ташкенте, закончил МГУ по специальности «журналист-международник» и, как и многие с таким дипломом, в 1990-е перешел в политику. Правда, сначала, на рубеже десятилетий, все-таки он успел поработать в «Комсомольской правде», а с 1992 по 1996 гг. был редактором «Литературной газеты».

Затем, в 1996-1998 гг., он был помощником главы Администрации президента, а затем — начальником Управления президента по связям с общественностью. С 2001 по 2004 гг. — первый заместитель Министра культуры, а с апреля 2004 года — директор Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства. После того, как правительство возглавил Медведев, Молчанов был назначен заместителем руководителя Аппарата правительства, но в ноябре 2015 года был отправлен в отставку.

В распоряжении премьер-министра говорилось, что Молчанов отправляется в отставку «в связи с сокращением должности» — такая формулировка, как правило, означает, чо чиновник оказался крайне слаб в аппаратных «боях».

Впрочем, после ухода из правительства Молчанов недолго был без работы — его достоинства быстро оценил Сергей Нарышкин, который тогда был спикером Госдумы. Сначала Молчанов был советником Нарышкина, а затем стал замруководителя аппарата Госдумы и начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Сергей Нарышкин на заседании комиссии ГД / duma.gov.ru

Считается, что во время предвыборной кампании 1996 года Молчанов был одним из имиджмейкеров Бориса Ельцина. Естественно, сразу после нового назначения всплыла статья 20-летней давности, в которой Наталья Тимакова, тогда корреспондент «Коммерсанта», пишет о новом назначении Дениса Молчанова. Символична эта старая заметка по нескольким причинам, в том числе и потому, что на новом посту Молчанов, а он, по информации политолога Леонида Давыдова, теперь будет отвечать за связи «Первого канала» с органами власти, станет конкурировать в том числе и с Тимаковой, которая теперь является пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева.

Н. Тимакова и Д.Медведев / YouTube.com

«Первый канал» — один из крупнейших медиаресурсов страны. Конечно, сейчас все больше рассуждают о влиянии интернета и новых медиа на политическую жизнь страны и умонастроения граждан, но от десятков миллионов телевизоров по всей стране никуда не деться.

И то, что за отношения с госорганами теперь будет отвечать человек, которого несколько лет назад уволил Дмитрий Медведев, может достаточно сильно сказаться, например, на числе его упоминаний в СМИ. Учитывая, что чуть ли не самая обсуждаемая тема сейчас — вероятность смены правительства и имя нового премьера, не слишком хорошо отлаженные отношения команды Медведева с «Первым каналом» могут дать о себе знать.