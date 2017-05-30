Европейская и британская пресса задаются вопросом о том, следует ли считать, что всплеск популизма на Западе завершился победой либералов. Главным поводом к такой рефлексии послужила победа либерала Эммануэля Макрона на французских президентских выборах. Этому событию предшествовало двойное потрясение, когда летом 2016 г. Британия решила отделиться от ЕС, а осенью в США на президентских выборах победил Дональд Трамп. Некоторые комментаторы считают, что поражение популистов временно, и они скоро снова воспрянут.

Победа Макрона, пишет либеральный журнал Social Europe, конечно, значима, особенно ввиду того что лично Макрон первоначально большой популярностью не пользовался, а многие голосовали за него просто для того, чтобы победа не досталась его ультраправой оппонентке Марин Ле Пен. К такому голосованию «от противного» избирателей склонял страх перед тем, что может произойти, если к власти придет маргинальный кандидат, а также надежда на то, что конвенциональный либерал у власти может всё-таки изменить ситуацию в их жизни к лучшему.

Таким образом, либералы в лице Макрона получили еще один шанс исправиться. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, насколько хорошо они воспользуются этим шансом и как их успехи будут восприняты гражданами. Дело в том, что в обществах, где популизм сейчас находится на подъеме, был и остается очень сильный раскол. В Британии, Франции и США сторонники изоляционизма и противники глобализации составляют значительную часть населения.

Особенно показательно в этом смысле распределение голосов на британском референдуме и на американских выборах (почти пополам). Сходным образом распределились симпатии на президентских выборах в Австрии в декабре 2016 г. Во Франции Макрон во втором раунде получил 66% голосов против 34% за Ле Пен, однако не следует забывать о том, что в первом раунде за него как за единственного кандидата, хвалившего ЕС, проголосовала только половина избирателей. Таким образом, даже в случае победы либералы оказываются в ситуации, где примерно половина граждан уже настроены по отношению к ним крайне скептически, а вторая половина пребывает в сомнениях и при случае готова поддержать популистов.

Вид на Париж с церкви Нотр-Дам / pixabay.com

The Economist тоже опубликовал материал о популистах. Если в прошлом году они были на подъеме, то в этом году у них начались неудачи: Ле Пен вообще проиграла на выборах, рейтинг одобрения Трампа снизился. Но такая динамика, считает автор, мало о чем говорит. Гораздо интереснее проводившиеся социологами опросы общественного мнения, которые выявляют устойчивые тенденции. Согласно данным, на которые ссылается автор, за последние 25 лет число респондентов, желающих видеть у власти сильного лидера, не зависящего от выборов или парламента, существенно выросло по всему миру.

Музей в в Оберзальцберге / pixabay.com

Еще один показательный момент – избирательские симпатии в исторической ретроспективе. Если в 1960-е гг. в Европе популисты набирали в среднем порядка 5% голосов, то в 2010-е гг. их доля выросла в среднем до 13%. Данные голосований показывают, отмечает автор, что особой симпатией популисты сейчас пользуются у пожилых людей. Некоторые наблюдатели могут на этом основании предположить, что в перспективе популистский электорат будет неизбежно сокращаться. Однако показательно, что популистских лидеров, согласно демографическим данным, также склонны поддерживать и очень молодые избиратели.