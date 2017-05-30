В понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча была приурочена к 300-й годовщине с начала дипломатических отношений между Россией и Францией, установленных Петром I. В числе обсуждавшихся тем были кризисы в Сирии и Украине. Англоязычная пресса увлеченно обсуждает эту встречу.

Wall Street Journal охарактеризовал ее как напряженную. С одной стороны, ее омрачали трения в отношениях между Россией и ЕС, а с другой стороны, она проходила в тот момент, когда евролидеры пересматривают геополитический ландшафт в контексте охлаждения их отношений с США. Особенно евролидеров удручили события прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп не выразил безусловной приверженности тем принципам, которые считались основополагающими в отношениях между США и их союзниками. В частности, речь идет о военной взаимопомощи среди участников НАТО и о совместных начинаниях в сфере экологической стратегии. Любые трения между участниками НАТО, комментируют авторы, играют на руку Путину, потому что Россия всегда заинтересована в том, чтобы посеять неприязнь между США и их союзниками.

Что касается Франции, по итогам избрания Макрона отношения получились несколько натянутыми потому, что на предвыборном этапе Россия отчетливо симпатизировала его оппонентке Марин Ле Пен. Впрочем, оба лидера были очевидным образом заинтересованы в том, чтобы замять недоразумения и разговаривать прагматически.

В.Путин и Э.Макрон во время встречи / kremlin.ru

Washington Post пишет, что весь мир взволнованно ждал рукопожатия Путина и Макрона. Дело в том, что Макрон уже отметился на прошлой неделе рукопожатием с Трампом, которое послужила темой многочисленных медийных материалов. Трамп дважды попытался освободить руку, прежде чем Макрон его отпустил. Некоторые комментаторы писали, что тем самым Макрон дал понять, что, хотя он моложе Трампа на 30 лет, к нему следует относиться серьезно. В случае с Трампом это было примечательно еще и потому, что Трамп уже стал знаменит своими энергичными рукопожатиями, то есть Макрон фактически вступил с ним в конкуренцию.

В таком контексте пресса ждала российско-французского рукопожатия с большим энтузиазмом, и в итоге была разочарована его ординарностью. Эта простота, отмечает автор, дает неверное представление о том, насколько сложны отношения между лидерами России и США. Сложность, объясняет он, состоит в том, что Россия во время предвыборной гонки поддерживала ультраправого кандидата Ле Пен. И еще в том, что за несколько дней до французских выборов штаб Макрона начал утверждать, что российские хакеры взломали их серверы и стали публиковать внутреннюю информацию в целях дискредитации.

Владимир Путин и Марин Ле Пен / kremlin.ru

Financial Times пишет, что отношения между Россией и Францией сильно испортились, после того как Россия присоединила Крым в 2014 г. Вмешательство России в сирийскую войну в 2015 г. на стороне сирийского президента Башара Асада тоже не способствовала улучшению отношений. Теперь Макрон хочет устроить «перезагрузку» и снова сблизиться с Россией, отмечает FT со ссылкой на его помощников.

В целом FT описывает встречу как дружелюбную, хотя моменты напряженности имели место во время последовавшей за ней пресс-конференции: Макрон обругал российские СМИ за пропаганду, Путин, в свою очередь, похвалил Ле Пен за стремление укрепить связи с Россией и защищать национальный суверенитет Франции.