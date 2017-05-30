Евгения Чудновец, воспитательница детского сада, которая получила шесть месяцев колонии за репост видео в социальной сети, заявила о желании баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Программы у нее пока нет, хотя голосование пройдет всего чуть более, чем через три месяца. А другой кандидат в губернаторы, Евгений Ройзман, пока думает, как ему «прорваться» через муниципальный фильтр.

В разговоре с РБК Чудновец призналась, что «не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться». «Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — сказала она. По ее словам она уже посоветовалась с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который тоже собирается избираться в губернаторы, насчет своего выдвижения. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — рассказала она.

Более того, Евгения Чудновец уверена, что ее в той или иной степени поддерживает Владимир Путин. «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — сказала Чудновец. Напомним, осужденная за репост воспитательница вышла из колонии после того, как ее помиловал президент.

Свердловская область в 2017 году — один из самых сложных с электоральной точки зрения регионов. Помимо действующего губернатора Евгения Куйвашева, который недавно получил приставку «врио», что фактически означает наличие поддержки Кремля, о своем выдвижении на пост главы региона заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Причем работающие в регионе политологи считают, что если фамилия Ройзмана все-таки окажется в бюллетенях, то у него будут реальные шансы если не на победу, то по крайней мере на попадание во второй тур.

В.Путин и губернатор Свердловской области Е.Куйвашев / kremlin.ru

Сам Ройзман заявлял, что уверен в своей победе, если его допустят до выборов. Но для этого ему необходимо преодолеть муниципальный фильтр, а сделать это в Свердловской области очень сложно.

Для регистрации кандидату необходимо собрать 7,9% подписей от общего числа муниципальных депутатов — это от 126 до 132 подписей, всего в регионе 1631 муниципальный депутат. При этом у «Яблока», от которого выдвинулся Ройзман, всего семь муниципальных депутатов, у ЛДПР — 45, у Партии пенсионеров — 50, у КПРФ — 71, у «Справедливой России» — 88. Большинство депутатов выдвигались от «Единой России».

Сам Ройзман считает, что в регионе многие депутаты, даже «единороссы», не поддерживают Куйвашева, а потому смогут отдать за него подписи. Однако зарегистрируют его или нет — это «вопрос 50 на 50», уверен мэр Екатеринбурга. «Ведь все знают, что если зарегистрируют, то я выиграю», — пояснил он РБК.

Евгений Ройзман / svoboda.org

Во многих регионах «Единая Россия» поможет зарегистрироваться кандидатам от оппозиции — считается, что это делает выборы легитимными, да и, чаще всего, альтернативные кандидаты ничем не угрожают действующим губернаторам. Вдобавок в руководстве ЕР говорили, что взамен на помощь в сборе подписей в партии ожидают от кандидатов, что те не будут критиковать действующих глав регионов. Очевидно, на такую сделку Ройзман пойти не может.

В итоге для Кремля и действующей администрации Свердловской области вопрос выдвижения Ройзмана является очень сложным. С одной стороны, без него победа Куйвашева будет не столь убедительна, вдобавок Ройзман имеет значительную поддержку в регионе и может вывести людей на улицы, что было бы нежелательно накануне президентских выборов. С другой стороны, участие Ройзмана в выборах может привести к поражению Куйвашева, что также будет очень болезненно воспринято, ведь Свердловская область — не только сложный, но и очень крупный регион, один из самых населенных и богатых в стране.