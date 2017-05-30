Топ новостей 30 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МЧС обвинили в отсутствии оповещений москвичей об урагане, в Госдуме предложили создать совет блогеров, а Рамзан Кадыров пригласил европейских лидеров в Чечню.

Ураган в Москве / Фото: Степан Змачинский / МЧС Медиа

МЧС слишком поздно оповестило операторов связи о надвигающемся на Москву урагане, и они не смогли вовремя предупредить своих абонентов об опасности. Сообщение от МЧС пришло уже во время шторма в 16:30, когда уже появились первые новости о жертвах урагана. В МТС заявили, что первые sms о сильном ветре в столице они отправили еще в 11:30 мск, поскольку не получают указаний от МЧС, а сами занимается рассылкой сообщений по базе. В Кремле комментировать работу МЧС отказались.

Как предупреждать людей об опасности, если у кого-то нет ТВ и радио?



Отвечает начальник Управления информирования населения МЧС РФ pic.twitter.com/McdCncklRE — Лентач (@oldLentach) 29 мая 2017 г.

Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек. «У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы», — отметил губернатор Московской области. За медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. Власти Москвы пообещали семьям погибших миллионные компенсации.

Госдуме предложили создать совет популярных блогеров при комитете по информационной политике для более эффективного общения с интернет-аудиторией, чтобы они могли информировать своих подписчиков о готовящихся проектах, а также участвовать в их обсуждении. Однако в комитете ответили, что и так открыты к обсуждению, а блогеров можно приглашать в ГД на слушания.

В Госдуме предложили сформировать совет блогеров.



Наконец-то бюджетные деньги начнут тратить правильно - на зарплаты блогерам — #MDK (@mudakoff) 30 мая 2017 г.

В Москве построят Дом Блогера, со столовой и котлетами по 12 рублей, а если есть билет Союза Блогеров России, то чай ещё и бесплатно. — Шри̧ Ма̢х̀а҉в͠о̶ид̡ (@mahavoid) 30 мая 2017 г.

Виды города Грозный / pixabay.com

Рамзан Кадыров предложил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону посетить Чечню, чтобы «не руководствоваться ложной информацией», а «найти истину». Он процитировал отрывок из пьесы «Горе от ума», отметив, что в ней содержится ответ «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».

Проблем с геями в Чечне нет, как и самих геев, - заявил Рамзан Кадыров и поэтому сегодня Владимир Путин лично летал в Париж говорить о геях. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 29 мая 2017 г.

Молдавия выслала пятерых российских дипломатов из страны после получения властями некоей информации от спецслужб. «Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — отметил премьер страны.

Либер. пра-во Молдавии пытается сорвать курс президента Додона на сближение с Москвой, предлагая молдаванам нищету под соусом евроинтеграции — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 мая 2017 г.

Алексей Навальный в Люблинском суде г.Москвы / Фото: Александр Фельдман

Алексей Навальный на суде по иску Алишера Усманова попросил вызвать на процесс премьера Дмитрия Медведева в качестве свидетеля, так как он имеет непосредственное отношение к делу. Судья отказал Навальному в ходатайстве, как и в остальных 16-ти, в том числе - о собственном отзыве.

Сейчас в московском суде Навальный бьется, чтобы суд был европейским, а Усманов - чтобы суд оставался азиатским — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 30 мая 2017 г.

«Ни одно наше ходатайство не было удовлетворено»

В перерыве Навальный рассказал, чего стоит ждать от суда с Усмановым pic.twitter.com/tzgI4KJ50n — Открытая Россия (@openrussia_org) 30 мая 2017 г.

Между тем в Ивановской области за нарушение закона об охоте привлекли к ответственности фирму «Орион», которая ранее управляла фондом «Дар» однокурсника Дмитрия Медведева и арендует кедровую рощу рядом с так называемой «дачей премьера» в Плесе.

Падва: "Медведев не мог получать прибыль от фондов"

Так мы и не утверждаем, что он на них зарабатывает. Фонды сжирают миллиарды рублей в год — Георгий Албуров (@alburov) 30 мая 2017 г.

Интересно, что защита Усманова сосредоточилась на том, что фонд "соцгоспроект" не принадлежит Медведеву. Я ж и говорил: это защита Медведева — Alexey Navalny (@navalny) 30 мая 2017 г.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Жители Санкт-Петербурга, среди которых - депутаты от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах, заявили, что во время голосования результаты на нескольких участках были изменены, однако жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации за нарушения на выборах 2011 года https://t.co/e1zMh1PMpp pic.twitter.com/2wZP6qBd6J — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 30 мая 2017 г.

Ан-26 упал под Саратовом / ntv.ru

В Саратовской области при экстренной посадке на аэродроме города Балашов потерпел крушение Ан-26. Он выполнял учебный полет, когда возникла нештатная ситуация. При посадке погиб пилот, шестеро находившихся на борту курсантов пострадали. В СКР причиной крушения назвали возможную неисправность техники.

Воспитательница Евгения Чудновец заявила о намерении заняться участвовать в выборах губернатора Свердловской области. «У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — отметила она. Однако программы у Чудновец пока нет.

Ого! Е.Чудновец идёт на выборы губернатора СО! Достойный оппонент нынешнему. Образованностью и грамотностью она ему точно не уступит. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 30 мая 2017 г.

Епископ Нектарий и автомобиль / mtdata.ru

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий в письме потребовал от редакции издания «Орловские новости» удалить материал о приобретенном им внедорожнике Toyota Land Cruiser V8. «Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ. В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК России п.1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — написал он. Позднее в епархии сообщили, что это письмо было фейком. А губернатор Орловской области Вадим Потомский и вовсе прокомментировал ситуацию фразой: «Бог не фраер. Он все видит».