Исполнилось 30 лет первой поставке урана из России в США

Американский урановый рынок, независимо, а зачастую и вопреки неблагоприятной внешнеполитической и рыночной конъюнктуре, был и остается важнейшим целевым рынком для АО «Техснабэкспорт» – крупнейшего поставщика производимой российской атомной отраслью продукции начальной стадии ядерного топливного цикла.



В 2017 году исполнилось 30 лет осуществлению первой поставки – тогда еще из СССР – урановой продукции в США. По контракту на оказание услуг по обогащению урана, заключенному в октябре 1986 г. с американской компанией SWUCO Inventory Storage Corporation, Общество экспортировало для производства топлива АЭС США порядка 70 тыс. ЕРР.

Из трех десятилетий работы Общества в США 20 лет ознаменованы участием в уникальной Программе «Мегатонны в мегаватты». С 1994 по 2013 годы АО «Техснабэкспорт» в рамках реализации российско-американского межправительственного соглашения 1993 года об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, поставляло в США услуги по обогащению урана, общий объем которых составил порядка 90 млн ЕРР. Суммарно за эти годы на американских АЭС с использованием российского НОУ выработано ~7 трлн кВт*ч электроэнергии.

Безупречное исполнение АО «Техснабэкспорт» контрактных обязательств в рамках Программы «Мегатонны в Мегаватты» позволило энергокомпаниям США удостовериться в надежности российского экспортера, заложив тем самым прочную основу для дальнейшего развития прямых контрактных взаимоотношений, выстраиванию которых Обществом всегда придавалось особое внимание.

Американские энергетические компании активно поддержали усилия российской стороны по преодолению введенных в 1992 году антидемпинговых ограничений – в 2008 году был открыт доступ для коммерческих поставок урановой продукции из России в согласованных с Минторгом США объемах.



Сегодня в экспортном портфеле АО «Техснабэкспорт» 25 контрактов общей стоимостью порядка 6,5 млрд долларов США с 19-ю американскими компаниями с горизонтом поставок до 2028 года. Согласованные до конца 2020 г. объемы поставок российской урановой продукции – 20% от ежегодных реакторных потребностей АЭС США (~3 млн ЕРР) – использованы на 95%. Лимиты периода 2011–2016 гг. выбраны полностью.

ЕРР – единица работы разделения; стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана (U235 и U238) в процессе его обогащения.

Источник: Пресс-служба АО «Техснабэкспорт»