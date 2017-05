Заголовки утра. 31 мая

«Коммерсантъ» в статье «Проценты рубят — МФО летят» пишет, почему займы до зарплаты в ближайшее время исчезнут с рынка.

«В спокойном утроенном темпе»: правительство, ЦСР и Столыпинский клуб согласуют реформы без ограничений по времени.

«Сирии дают полки»: овощи и фрукты из арабской республики будут поставлять в российскую сеть «Магнит».

РБК в статье «Еде оплатят проездной» пишет, что власти намерены возмещать аграриям часть расходов на перевозку продукции.

«Соседи ассоциируются с Европой»: сенат Нидерландов одобрил сближение Евросоюза и Украины.

«Солдат ответит за посты»: Минобороны предлагает военнослужащим отчитываться за публикации в соцсетях.

«Известия»: «На границах России будут проверять отпечатки пальцев». Минкомсвязи разработало коцепцию и софт для будущей системы.

«Российские товары продвинут в Google на 11 языках»: «Сделано в России» впервые представят на китайском, хинди, португальском, арабском и других языках.

«Судьям подберут оптимальную нагрузку»: Верховный суд определит, сколько дел в месяц должен рассматривать каждый судья.

«Газета.ru» в статье «Давайте дух Березовского в суд вызовем» пишет, что суд отказался вызвать ряд высокопоставленных лиц по иску Усманова к Навальному.

«Торговлю на ночь не закроют»: большинство россиян против ограничения работы торговых сетей ночью и в выходные.

Что происходит с «делом "Седьмой студии"», какие там фигурируют суммы и мнения на этот счет сведены в статье «Органы, отпустите человека!».

The Economist: «Как оздоровить океан» (How to improve the health of the ocean). Океан — это опора человечества, но человечество обращается с ним пренебрежительно.

«Эммануэль Макрон встретился лицом к лицу с Владимиром Путиным» (Emmanuel Macron confronts Vladimir Putin). По итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным начали проступать очертания дипломатических подходов нового французского президента Эммануэля Макрона.

Bloomberg: «Трамп снова напустился на Германию, после того как Меркель стала расхваливать связи с Индией» (Trump Blasts Germany Again as Merkel Talks Up India Ties). Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за ее подход к торговле и обороне, рискуя тем самым сделать трансатлантические отношения еще более натянутыми.

«Незапятнанный имидж Макрона подвергся испытанию во Франции» (Macron’s Clean Image Is Tested in France). Президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах отчасти за счет своей хорошей репутации по сравнению с некоторыми его оппонентами. Но теперь к двум представителям его кабинета возникли этические вопросы.

The Wall Street Journal: «Трамп хочет изменения правил в сенате, чтобы ускорить процесс принятия законов по здравоохранению и налогообложению» (Trump Wants Senate Rules Changed to Speed Up Health-Care, Tax Legislation). Президент США Дональд Трамп призвал изменить правила сената так, чтобы для одобрения законопроекта было достаточно простого большинства голосов.

«Как обедают в разных странах» (How the World Eats Lunch). Корреспонденты WSJ изучили пищевые обычаи в разных странах мира и делятся впечатлениями.