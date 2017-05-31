В Министерстве труда решили применять новый метод борьбы с коррупцией. Теперь чиновники после увольнения не смогут устроиться на новую работу без согласия специальной комиссии. Речь, правда, пока идет только о госслужащих, которые занимают руководящие должности — в стране таких чиновников около 10 тысяч, и и сейчас они уже должны отчитываться о доходах.

Идея, в принципе, не новая, в Минтруде справедливо ссылаются на соответствующий опыт других государств. Вопрос только в том, можно ли будет при помощи этой меры действительно бороться с коррупцией, или все это выльется в очередной «закрепощение» чиновников, а желающие легко найдут способы обхода запретов, как это часто бывает.