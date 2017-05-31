Заместитель гендиректора ИК «ФИНАМ»: Перенос ввода в строй энергоблоков – не самое лучшее решение проблемы темпа роста цен на электроэнергию

Чтобы сдержать темпы роста цен на электроэнергию, необходимо продлить сроки действия договоров о предоставлении мощности на АЭС и ГЭС с 25 до 35-45 лет, а ввод новых объектов атомной и гидрогенерации перенести за 2023 год. С таким предложением обратился в письме к вице-премьеру Аркадию Дворковичу директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев. Согласно прогнозу некоммерческого партнерства «Совет рынка», в этом году электроэнергия и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) подорожают на 23% по оптимистичному сценарию и на 46% по пессимистичному сценарию. Киселев отмечает, что это беспокоит промышленников, а в качестве причины такого роста называет вводы новых объектов энергетики в эксплуатацию по договорам о предоставлении мощности.



Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ»:

Перенос ввода в строй энергоблоков – не самое лучшее решение. Во-первых, у компаний есть обязательства перед государством по вводу их в строй, их надо выполнять, в противном случае, возможны штрафы, судебные разбирательства. Во-вторых, есть обязательства перед огромным числом партнёров, которые тоже нужно соблюдать, вряд ли все из них согласятся с переносом и не будут подавать иски в суд. В-третьих, это сложные объекты и прекращение их строительства может отрицательно сказаться на их качестве, безопасности, затруднить последующую эксплуатацию. Потребуется поддерживать недостроенные объекты в нормальном состоянии, что может потребовать много различных ресурсов и может оказаться, что достроить их проще. Не стоит забывать о том, что из эксплуатации выводятся другие устаревшие и изношенные объекты генерации, и новые энергоблоки должны их заменить, если этого не произойдет, есть риск возникновения дефицита электроэнергии, нарушения гарантированного снабжения потребителей. Если строительство будет остановлено, а затем возобновлено, вполне может оказаться так, что это будет ещё дороже, что лишь увеличит итоговую стоимость каждого энергоблока. Наконец, создание новых энергоблоков загружает компании многих отраслей, так как требуются самые разные товары и услуги, соответственно, если сроки сдачи будут перенесены, то это может негативно сказаться на поставщиках, ухудшить социально-экономическую ситуацию в ряде регионов. Важно отметить, что ситуация в экономике меняется довольно быстро и если строительство временно прекратить, а потом, когда электроэнергии потребуется больше, начать достраивать электростанции, то потребуется время на это, мгновенно сделать это не получится.

Собственно, возникший вопрос стоимости новых мощностей как раз и свидетельствует о том, что ситуация в экономике через несколько лет может совершенно отличаться от тех прогнозов, что есть сегодня. Вряд ли несколько лет назад, когда принималось решение о строительстве новых энергоблоков, многие предполагали сегодняшнее положение дел с потреблением электроэнергии. Соответственно, текущие прогнозы могут не совпасть с тем, что будет в будущем, какие мощности потребуются. Реформа электроэнергетики была проведена несколько лет назад, тогда же были приняты правила, определяющие правила работы в отрасли, введены новые механизмы, принят порядок действий. И если уж предлагается внести изменения, то их следует вносить в основополагающие документы, определяющие работу всей отрасли, а не сиюминутные меры, определяющие работу лишь одного вида генерации. И принимать эти меры необходимо лишь после тщательного анализа, прогнозирования возможных вариантов, с учётом мнений всех заинтересованных сторон. Нужно лишь подчеркнуть, что никуда не исчезнет инфляция, будут меняться курсы валют, цены на товары и услуги, применяемые при строительстве, а значит, и в будущем возможно изменение стоимости энергетических объектов, и к окончанию строительства они могут стоить не ровно столько же, сколько планировалось, когда строительство начиналось.