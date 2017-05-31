Президент России Владимир Путин исключил назначение главы Российской академии наук (РАН) правительством или президентом. По мнению главы государства, президента РАН должно выбирать академическое сообщество. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко по итогам встречи Путина с академиками РАН.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — сказал Фурсенко.

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Фурсенко рассказал, что вопрос выборов главы РАН поднимался на встрече с Путиным и академиками 30 мая, а в «ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему». По его словам, порядок избрания президента Академии и форму учета позиции правительства и президента России в этом вопросе еще необходимо обсудить. Помощник президента подчеркнул, что кандидатуры на пост главы РАН на сегодняшних консультациях не обсуждались.

Фурсенко добавил, что Путин говорил с академиками о дальнейшем развитии Российской академии наук, повышении ее эффективности и интеграции академической и вузовской науки.

Напомним, о том, что в Государственной Думе готовятся поправки в закон о Российской академии наук, которые дадут президенту право самостоятельно назначить главу РАН. Во всяком случае об этом в конце марта сообщил ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. По его словам, выборы главы РАН могут пройти по новой схеме. Пальцев пояснил, что общее собрание выберет несколько кандидатов на пост главы РАН, а затем отправит этот список президенту, который выберет и назначит одного из них.

Также в конце марта, 20 числа, сорвались выборы президента РАН. Трое участников, иректор Института молекулярной биологии Александр Макаров, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко и действовавший президент академии Владимир Фортов, сняли свои кандидатуры. Фортов, который тогда еще был действующим президентом, заявил, что он с коллегами снял кандидатуры из-за несовершенства процедуры выборов. Как заявил Фортов, изменения в существующие документы, приведение их в необходимый вид и корректировка могут занять полгода. «Это срок небольшой, он пройдет очень быстро. Нужно сдвинуть сроки выборов, поддерживаю это решение», — заявил он.

Академики РАН Жорес Алферов, Валерий Козлов, Юрий Садовничий kremlin.ru

Пока что исполняющим обязанности президента РАН назначен Валерий Козлов. В начале апреля он заявил, что кандидатура главы РАН должна согласовываться фактически со всеми органами власти. «Кандидатуры мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти. И с администрацией президента, и с Белым домом. И Министерству образования и науки небезразлично, кто будет возглавлять Российскую академию наук. Я уж не говорю про Федеральное агентство научных организаций — мы связаны очень прочно», — рассказал он.