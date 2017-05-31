Две концепции на выбор

Президенту Владимру Путину на закрытом совещании представили свои программы председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов. Хотя глава государства никаких решений по итогам обсуждения не принял, установление символического равенства между двумя концепциями уже многих озадачило.

Совещание проходило в закрытом режиме, опубликовано только вступительное слово главы государства. Президент отметил, что ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития в любом случае является план правительства по ускорению темпов роста экономики. Эту программу разрабатывает Минэкономразвития, ранее президенту ее представил Дмитрий Медведев.

Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам. 30 мая 2017 Скриншот видео

По мнению президента, Борис Титов и Алексей Кудрин — они были заявлены как основные докладчики — должны определиться, насколько предлагаемые стратегии конкурируют друг с другом, или «после глубокого анализа и дополнительных консультаций» удастся решить, что две концепции все-таки удастся объединить

Борис Титов по итогам совещания рассказал, что в программах ЦСР и Столыпинского клуба «есть очень много схожего» — хотя, по мнению экспертов, две программы исходят из диаметрально противоположных идей. Столыпинский клуб еще в марте представил, фактически, проинфляционную программу, которая требует ежегодных вложений государства в экономику в размере 1,5 трлн рублей. Центробанк, уверен Титов и его коллеги, должен создать новые институты развития (и выделять на них 700 млрд рублей ежегодно), улучшить механизмы госгарантий и отказаться от массового отзыва лицензий у банков, параллельно застраховав вклады юридических лиц на сумму до 1,5 млн (по аналогии с физическими лицами).

Борис Титов ombudsmanbiz.rk.gov.ru

ЦСР, напротив, выступает сторонником политики Центрального банка по ограничению инфляции и, соответственно, сокращению вливаний бюджетных денег в экономику. По мнению экспертов ЦСР, в краткосрочной перспективе это позволит создать устойчивые институты, которые уже позволят добиться экономического роста.

Впрочем, официально ЦСР свою программу пока не опубликовал. Из различных выступлений Кудрина известно, что ключевым фактором успеха реформ должно стать повышение доверия к правительству в первые два-три года внедрения изменений, а в 2020–2026 годах нужно сосредоточиться на наращивании инвестиций и росте производительности труда.

На совещании во вторник, по данным РБК, Кудрин передал Путину программу ЦСР. При этом он уверен: решать, что публиковать, а что нет, должен именно президент. Кудрин раскрыл лишь, что настаивает на отказе от увеличения фискальной нагрузки в следующие шесть лет (имеются в виду и налоги, и неналоговые сборы). Исключение — налоговый маневр в нефтяном секторе и возможное возвращение к некоторым акцизам, оговорился Кудрин.

Совещание по экономическим вопросам 30 мая 2017 kremlin.ru

ЦСР расходится со Столыпинским клубом в денежно-кредитной политике, в очередной раз напомнил он, «в их желании напечатать деньги и раздать для инвестиций». Проблема не в этом, а в недостатке трудовых ресурсов и низкой производительности, подчеркнул Кудрин.

В любом случае, теперь в Кремле, очевидно, будут выбирать между двумя программами для того, чтобы на основе одной их них сделать предвыборную платформу кандидата в президенты — кем бы он не оказался, ведь Владимир Путин пока не подтверждает своего участия в выборах.