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31 мая 2017, 10:00
акции протеста Алексей Навальный
Симон Жаворонков

Студответ Навальному

Семинар-совещание, организованный Росстуденчеством совместно с РГУ И.М. Губкина при поддержке Минобрнауки РФ
Семинар-совещание, организованный Росстуденчеством совместно с РГУ И.М. Губкина при поддержке Минобрнауки РФ
Российский студенческий центр

Федеральное министерство образования готовит ребрендинг российского студенческого центра «Росстуденчество». Недавно новая концепция организации была презентована в самом министерстве, а во вторник, 30 мая, ее покажут руководителям студенческих советов страны, ректорам вузов и «студенческой элите». Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на собственные источники.

На встрече во вторник будет представлен не только новый логотип «Росстуденчества», также речь будет идти о новой повестке, которая условно называется «Антинавальный» и будет продвигаться центром среди студентов. «"Росстуденчество" возьмет на себя самую трудную аудиторию страны и предложит ей свои смыслы», — рассказал источник издания.

 
Алексей Навальный 26 марта 2017 года на Тверской улице в Москве
Evgeny Feldman

«"Росстуденчество" всегда в диалоге. Есть государство и есть студенчество. Государство регламентировано нормативной базой, а молодежь — максимально творческая, наполненная стремлением творить, однако не всегда осознающая верный вектор для развития. Получаются системы с разной центробежной силой. Для эффективного взаимодействия надо найти переговорщика. Этот переговорщик — "Росстуденчество", которое может вести диалог со студенчеством через новые форматы деятельности и информационного взаимодействия», — говорится в презентации организации.

«Росстуденчество»» собирается заниматься развитием личности, патриотическим воспитанием, «привитием ценностной парадигмы», «сопровождением кадровой траектории студента», «развитием субкультуры студенческого сообщества» и «изучением социального самочувствия» студентов.

 
Гала-концерт фестиваля "Российская студенческая весна" в Кремле
Российская студенческая весна | Студвесна

«Росстуденчество» собирается заниматься всеми модными сейчас делами. На сайте организации будет создана краундфандинговая платформа «Студстартер» (пока он не обновлен), будет активно вестись Telegram-канал (пока 39 подписчиков), группа «ВКонтакте» (2,3 тысячи подписчиков) и группа в Facebook (550 участников).

Власти, напомним, решили обратить пристальное внимание на молодежь после антикоррупционных митингов в конце марта — оказалось, что на улицы выходит много студентов и даже школьников, причем не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных и средних городах.

Пока реакция на политизацию молодежи выглядит достаточно топорно: школьникам и студентам устраивают уроки политинформации, на которых они, зачастую, просто высмеивают учителей или задают им вопросы, на которые те просто не могут ответить.

Также различные органы власти или близкие к ним институты пытаются придумать стратегию по работе с молодежью. Так, в Государственной Думе после акций протеста задумались об обновлении смыслов для молодежи. 19-летняя видеоблогерша Саша Спилберг, на YouTube-канал которой подписано более 5 млн человек, рассказала депутатам, как вести странички в соцсетях и даже пообещала сотрудничать с Госдумой по работе с молодежной политикой. Популярных видеоблогеров приглашал к себе и министр культуры Владимир Мединский.

 
Парламентские слушания "О молодежной политике в Российской Федерации"
Марат Абулхатин/Фотослужба ГД РФ
 

В Экспертном институте стратегических исследований (ЭИСИ), который создан как новый think-tank внутриполитического блока Администрации президента, выступили с идеей введения в стране официальной идеологии. Реализация этой концепции должна, в том числе, объединить людей разных поколений, в том числе и молодежь.

Между тем Алексей Навальный уже собирается провести новые акции протеста во многих городах России — заявки уже были поданы в Москве, Петербурге и десятке других городов. В некоторых регионах не дожидаются стратегии, а пытаются противостоять активности молодежи существующими методами. Так, самарских учителей уже предупредили, что учеников нужно отговаривать от участия в митинге.

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