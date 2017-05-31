Топ новостей 31 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд обязал ФБК удалить фильм «Он вам не Димон», МЭР предложило не повышать пенсии до 2035 года, а Совфед решил разобраться с системой предупреждения МЧС.

Суд обязал Алексея Навального удалить из общего доступа фильм-расследование «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова. суд посчитал утверждение о том, что Усманов безвозмездно передал в пользование Дмитрия Медведева поместье на Рублевке, порочит честь бизнесмена. Также судья обязал опровергнуть утверждения о том, что Усманов сидел за изнасилование, давал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и установил цензуру в ИД «Коммерсантъ». Кроме того, сегодня Навальному отказали в проведении шествия 12 июня на Тверской улице в Москве. Мэрия предложила обсудить другие варианты.

Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью. — Alexey Navalny (@navalny) 31 мая 2017 г.

Но вообще поразительно конечно, каким клоуном заставили выступить Усманова, только ради того, чтобы удалить ненавистный им фильм — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 31 мая 2017 г.

И первый Айфон от Усманова получит судья, которая вот-вот вынесет самое смешное решение по делу. — Bob Farber (@Bobchensk) 31 мая 2017 г.

Интервью Владимира Путина французской газете Le Figaro / kremlin.ru

Владимир Путин в интервью Le Figaro заявил, что пока не принял решения об участии в президентских выборах. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», - отметил он. Однако Путин пообещал провести выборы по закону и допустить на них всех, кто может баллотироваться в соответствии с законодательством.

Путин о Трампе: Я общался уже с тремя президентами США, они приходят и уходят, а их политика не меняется. Настолько сильна власть бюрократии pic.twitter.com/4Zgm6VS8Am — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2017 г.

Путин: Людям, проигравшим выборы в США, не хочется признать, что они проиграли. Им хочется доказать, что все делали хорошо, но их объегорили pic.twitter.com/OwJV1n5Yz3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2017 г.

МЭР подготовило вариант прогноза до 2035 года, в котором заложило почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет, а также повышение доходов до докризисного уровня лишь к 2022 году. Ведомство предлагает усилить темпы роста экономики за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости должен произойти в том числе за счет повышения пенсионного возраста — до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Прогноз Минэкономики по снижению пенсий и повышению пенс. возраста- бесчеловечная дурь. Где найдутся рабочие места и откуда эк.рост? — Оксана Дмитриева (@DmitrievaOksana) 31 мая 2017 г.

Валентина Матвиенко на пресс-конференции / orensmi.ru

В Совфеде решили разобраться, почему система оповещения МЧС 29 мая не сработала должным образом, и москвичей не предупредили об урагане. Валентина Матвиенко предложила дать поручение профильным комитетам — по обороне и по аграрной политике — разобраться и проинформировать сенаторов по этой проблеме. Между тем МЧС 31 мая предупредило столичный регион о неблагоприятных погодных условиях.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, гроза, порывы ветра) https://t.co/JXusFadCJs — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 31 мая 2017 г.

Сами ищите инфу о ураганах. Сами тушите пожары. Сами выплывайте.

А мы за вас помолимся.

МЧС — КонныйХимик (@ttila133) 30 мая 2017 г.

Москва отреагировала на высылку из Молдавии пяти российских дипломатов аналогичной мерой. Пятерым нежелательным молдавским дипломатам предписано покинуть территорию России в трехдневный срок. «Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — заявили в МИДе.

Сельхозпродукты на турецком рынке / pixabay.com

Владимир Путин отменил ряд экономических санкций, введенных в отношении Турции. Так, снимается запрет на найм турецких сотрудников российскими компаниями и ограничения на работу турецких компаний в отдельных сферах. Отменен запрет на ввоз в РФ ряд товаров, выпускаемых Турцией, однако отмена не распространится на томаты.

Пуск ракеты "Калибр" / mil.ru

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр» по целям запрещенной в стране террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Террористы укрывались восточнее Пальмиры. США, Турцию и Израиль уведомили о запусках.

Удар "Калибром": "Адмирал Эссен" и "Краснодар" уничтожают объекты террористов под Пальмирой pic.twitter.com/QEVS46DqEz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2017 г.

США успешно испытали систему противоракетной обороны, предназначенную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Ракета-перехватчик с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния смогла поразить ракету-мишень, стартовавшую с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане.

Понятно, что демонстрация возможностей американской ПРО не имеет никакого отношения к Ирану или Северной Корее. — Константин Семин (@KSyomin) 30 мая 2017 г.

Корреспондент финской телекомпании Yle в Москве Эрка Микконен в ходе брифинга в МИД РФ спросил о положении геев в Чечне, в ответ на что Мария Захарова посоветовала ему съездить в Чечню, чтобы самому разобраться с этим вопросом. Она предложила Рамзану Кадырову организовать эту поездку. «Почему вы политизируете эту тему? Понимаю, что тема любимая. Съездите туда», — отметила представитель МИДа.

Украинский интернет-провайдер «Воля» заблокировал доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru для жителей Крыма по указу президента Украины Петра Порошенко. Провайдер после присоединения Крыма к России продолжил работу, пройдя перерегистрацию. При этом на сайте провайдера нет упоминаний о том, что он работает в Крыму.