Англоязычные СМИ продолжают обсуждать охлаждение в отношениях между ЕС и США. Удобный повод для этого – перепалка между канцлером Германии Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.

Во вторник, пишет Bloomberg, Меркель встретилась в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На встречи обсуждались направления сотрудничества. В частности, Моди заявил, что Индия будет следовать парижским климатическим соглашениям (в то время как Трамп до сих пор не высказал определенного мнения на этот счет). Меркель назвала Индию «надежным партнером, уважающим большие проекты». Почти сразу после пресс-конференции Трамп опубликовал в своем «Твиттере» очередную порцию критики в адрес Германии, вновь упрекнув ее в том, что у нее неправильная стратегия в плане торговли и обороны.

Это стало новым этапом обмена любезностями, которым Меркель и Трамп занимаются с момента избрания Трампа президентом США. На предыдущем этапе Меркель после встречи лидеров G7 объявила США ненадежным союзником и призвала ЕС полагаться больше на себя, а не на внешних игроков. Эта перепалка, считают авторы, отражает нарастающую в трансатлантических отношениях напряженность. Вероятно, Меркель нарочно пошла на конфронтацию с Трампом в преддверии выборов в Германии. Но даже если она и не рассчитывала на затягивание перепалки, ее имидж лидера, бросающего вызов Трампу, понравился ее согражданам.

Участники саммита G7 в Таормине g7italy.it

Deutsche Welle пишет, что Меркель, по всей видимости, выбрала наиболее удобный момент, чтобы увеличить независимость ЕС от США. Главная причина, по которой ЕС важно трансатлантическое союзничество, - это ядерный щит, предоставляемый ему США. В этом смысле ухудшение отношений вызывает у некоторых участников ЕС тревогу. Но такая зависимость может иметь быть рискованной, поэтому лидеры наиболее благополучных стран блока ищут возможность из нее выйти.

Сейчас у Меркель появился для этого подходящий партнер в лице нового французского президента Эммануэля Макрона. С другой стороны, появился неблагонадежный союзник в лице США. С третьей стороны, есть еще Россия, которой традиционно пугают граждан. Из всего этого складывается удобная конфигурация, благодаря которой при грамотном подходе можно получить больше самостоятельности.

Хорошим уроком послужила интервенция НАТО в Ливию в 2011 г. Инициатива позиционировалась как европейская, однако у европейских участников было недостаточно ресурсов ни в плане разведки, ни в плане снаряжения. В итоге они оказались в сильнейшей зависимости от американской поддержки. Если участники ЕС не будут в такой степени полагаться на США, им, вероятно, придется быть более экономными, но при этом и более самостоятельными в выборе приоритетов.

У побережья Ливии. 2011 Sean Clee / Royal Navy Media Archive

Wall Street Journal рассуждает о развитии отношений между ЕС и США и о том, как на него реагируют СМИ. Либеральные СМИ преимущественно говорят о катастрофе с далеко идущими последствиями. Между тем, конфронтация с Европой, которую устроил Трамп, типична для республиканских президентов. Так было и с Рональдом Рейганом, и с обоими Джорджами Бушами. По сравнению с ними накал страстей в адрес Трампа гораздо слабее, и это говорит только о профессионализме его администрации.

Пресса любит переживать из-за нестабильности нынешнего американского правительства. Но повод для этих причитаний – только риторика Трампа и широко обсуждаемые внутренние американские скандалы, в то время как фактических поводов к тревоге нет. Например, многие переживают из-за раскола в НАТО, но в действительности ни о каком расколе речи не идет. Наоборот, Трамп призвал союзников бороться с терроризмом (проигнорировав угрозу «российской агрессии», что вызвало волну возмущения), и в результате альянс теперь собирается официально присоединиться к коалиции по борьбе с террористами на Ближнем Востоке.