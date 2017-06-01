Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о строительстве третьей очереди АЭС «Куданкулам»

1 июня 2017 года в Санкт–Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия), а также межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.



Подписи под Генеральным рамочным соглашением поставили президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко и председатель и управляющий директор Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Шри Сатиш Кумар Шарма.



«Подписаны исключительно важные документы, над которыми велась интенсивная совместная работа последние месяцы. В настоящее время выполнены все формальности для того, чтобы проект сооружения по российским технологиям двух новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» был окончательно запущен. Хочу с удовлетворением отметить, что реализация проекта таким образом переведена в практическую фазу. Мы высоко оцениваем совместную работу с индийскими коллегами по строительству АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду», — отметил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко.



В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии от 5 декабря 2008 г. стороны построили и сдали в эксплуатацию энергоблоки № 1, № 2, и приступили к плану реализации проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт каждый. 10.04.2014 подписано ГРС по сооружению Блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам».

В январе 2016 года Индийский регулятор выдал разрешение на начало строительства энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам». Сейчас ведутся работы по их сооружению, заливка первого бетона планируется в конце июня 2017 года.



В основу сооружения АЭС «Куданкулам» положен проект АО «Атомэнергопроект» с энергоблоками ВВЭР-1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) - АО «Атомстройэкспорт». Генеральный проектировщик - АО «Атомэнергопроект». Заказчик - индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ).



Группа компаний ASE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».

ASE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и операционные офисы компании действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов компании приходится на проекты за рубежом.

ASE реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, центров ядерных исследований и исследовательских реакторов, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов.

Компания ASE является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов – Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как: бюджет, сроки, качество. Руководит компанией доктор экономических наук Валерий Игоревич Лимаренко.