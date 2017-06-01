8 июня в Британии должны состояться досрочные парламентские выборы. Параллельно с этим продолжается процесс отсоединения Британии от ЕС. СМИ оживленно обсуждают предвыборную ситуацию.

В преддверии выборов, пишет Bloomberg, главная задача премьер-министра Терезы Мэй, претендующей на то, чтобы остаться премьер-министром, состоит в том, чтобы убедить избирателей в своей способности провести переговоры по отделению Британии от ЕС наилучшим образом. Для этого она отсылает к своим уже имеющимся успехам. Вопрос в том, насколько эти отсылки убедительны.

В качестве истории успеха Мэй приводит свое взаимодействие Брюсселем в период с 2010 по 2016 гг. по таким направлениям, как безопасность и право. В то время она была министром внутренних дел Британии. По ее словам, ей удалось в ходе переговоров добиваться того, что многим казалось невозможным.

Ирония в том, отмечает автор, что одним из главных достижений Мэй на этом поприще было не расторжение связей, а, наоборот, успешная интеграция Британии в стратегии ЕС. Действительно, с этой задачей она справлялась блестяще. Ей удалось сохранить суверенитет Британии в вопросах внутренних дел, но при этом она получила доступ к тем стратегиям ЕС, которые ей нравились. В принципе повторение такого сценария было бы ей выгодно, но это едва ли возможно, потому что ЕС в ситуации отделения Британии исходит уже из иных оснований, чем во время прежних переговоров.

Тереза Мэй - премьер министр Великобритании / YouTube.com

Так или иначе, заключает автор, ссылаясь на эксперта по политическим опросам, вера избирателей в способности Мэй как переговорщицы больше всего зависит от их уже сложившегося отношения к ней. Уровень осведомленности о политике ЕС среди британцев крайне низок, так что их доверие будет меньше основываться на фактах выводах из них и больше на их мнении о кандидате в премьер-министры.

The Economist пишет, что британское правительство удачно выбрало время для проведения выборов. До настоящего момента британская экономика выглядела очень неплохо. В частности, в 2016 г. рост зарплат составил 2,2% - максимальный показатель начиная с 2008 г. Уровень безработицы составил 4,5%, и это тоже обнадеживающий фактор. Таким образом, нынешнее правительство не вызывает у избирателей сильного раздражения, что позволяет консерваторам надеяться на большую популярность.

Особенно эффектно такое благополучие смотрится на фоне мрачных прогнозов, которые делали экономисты год назад. Незадолго до референдума и сразу после многие из них говорили о том, что по итогам решения отделиться от ЕС британская экономика немедленно и неизбежно впадет в сильнейшую рецессию. Ничего такого не произошло, и это только укрепило доверие к нынешнему правительству.

Единственный фактор, который может вызывать беспокойство, - это курс фунта стерлингов, который подвергался сильным колебаниям и до сих пор им подвержен. Снижение курса означает замедление экономики. В Британии она больше всего зависит от потребительских расходов. Снижение курса означает усиление инфляции, что, в свою очередь, ведет к фактическому снижению зарплат и меньшей покупательной способности.

Фунт стерлингов-британские денежные знаки / pixabay.com

Некоторые сторонники отсоединения от ЕС надеялись, что ослабление фунта приведет к бурному росту экспорта, но ожидания не оправдались. Уже в первом квартале 2017 г. темп роста британской экономики замедлился на 0,2%. Но избиратели этого пока не почувствовали и по-прежнему довольны правительством. Если бы выборы были назначены на более поздний срок, отношение к консерваторам к тому моменту могло бы стать уже значительно более скептическим.

Wall Street Journal пишет, что фунт сейчас чутко реагирует на предвыборные опросы общественного мнения. Один из главных факторов его ослабления – ожидания, что консерваторы на выборах не получат парламентского большинства. Еще недавно такой сценарий мало кто серьезно рассматривал, но теперь началась тревога. Инвесторы по-прежнему в большой степени уверены, что Мэй победит и останется премьер-министром. Но вся эта история с выборами затевалась для того, чтобы большинство в парламенте составили однопартийцы Мэй, и за счет этого работа правительства была бы лучше скоординирована с парламентом. Перспектива, что этот ход не удастся, беспокоит инвесторов.