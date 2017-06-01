В пятницу, 2 июня, высший совет «Единой России» проведет форум «Что нас объединяет», на котором будет обсуждаться документ с описанием образа будущего страны — «Общенациональный Форсайт».

Собственно самое интересное в этом то, что запланированный форум — первое за много лет мероприятие высшего совета ЕР, которое проводится отдельно от партии. Вдобавок на этом форуме высший совет представит некие собственные идеологические тезисы, что также необычно.

Форум «Что нас объединяет», по данным «Коммерсанта», пройдет 2 июня в помещении МИА «Россия сегодня». На него приглашены не только члены высшего совета партии, но также помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов и некоторые эксперты, например глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

Вероника Крашенинникова / invissin.ru

По итогам круглых столов и общественных дискуссий будет подготовлен документ «Общенациональный Форсайт». Впрочем, его смысл объяснил вчера глава высшего совета Борис Грызлов в статье «Что нас объединяет»: необходимость объединить власть и гражданское общество.

На форуме также будет обсуждаться разработанный федеральным правительством восьмилетний план стратегического развития, а также альтернативные планы — главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Интересно, что одновременно президент Владимир Путин примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, там, скорее всего, также будут обсуждаться стратегические планы развития экономики.

Но самое занимательное, что высший совет «Единой России» впервые за много лет от своего имени презентует идеологические тезисы и проводит отдельное от остальной партии публичное мероприятие. Источник «Коммерсанта» в думской фракции «Единой России» даже назвал мероприятие «самодеятельностью». Другой собеседник издания в партии раскритиковал идеи Бориса Грызлова. Например, заявление «мы просто обязаны выйти на траекторию форсированного роста темпами выше среднемировых» он назвал «популистскими».

Характерно, что у высшего совета ЕР может просто не хватить ресурсов на проведение масштабных мероприятий. Секретариат высшего совета совсем небольшой, а исполком под руководством Владимира Бурматова занят «другими задачами», рассказал «Коммерсанту» близкий к АП собеседник. Иными словами, высший совет может запросить расширение своего секретариата.

Владимир Бурматов, руководитель исполкома ЕР / er-duma.ru

«Это отголоски сложных взаимоотношений между политическим блоком Кремля во главе с Сергеем Кириенко и, с одной стороны, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а с другой стороны — кабинетом министров под руководством Дмитрия Медведева», — объяснил «Коммерсанту» политолог Леонид Давыдов. «У Кириенко нет других рычагов влияния на партию, кроме как через Бориса Грызлова и бюро высшего совета. Началась схватка за партийный ресурс, который, как показали праймериз, в умелых руках может оказаться ценным политическим инструментом», — считает он.