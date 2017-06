Заголовки утра. 1 июня

«Коммерсантъ» в статье «Украина и Россия поспорили вничью» пишет, что «Газпром» все же может получить около миллиарда долларов.

«"Победа" не приходит одна»: в России могут создать еще один лоукостер, переговоры уже идут с иностранными инвесторами.

«Подсудимых хотят выпустить из клеток»: В Совете Федерации обсудили либерализацию законодательства.

РБК в статье «В поисках баланса» пишет начало работы XXI Петербургского международного экономического форума.

Интервью с Александром Бречаловым, который недавно назначен на пост и.о. главы Удмуртии, озаглавлено его цитатой: «У меня нет проблем с тем, что я "варяг"».

«Депутатам привили дисциплину»: в Государственной Думе завершилась борьба с прогульщиками.

«Известия»: «Законопроект о запрете соцсетей детям вернут на доработку». По мнению правового управления Госдумы, новый запрет дорого обойдется государству.

«Детей стали меньше бить и больше контролировать»: каждый третий россиянин готов воспитывать ребенка ремнем, а каждый второй — проверять его карманы

«Россияне стали больше есть»: в 2016 году выросло потребление мяса, хлеба, овощей, сахара и растительного масла.

О том, почему глава СПЧ предложил законодательно ограничить применение в залах суда «клеток» и «аквариумов» для подсудимых написано в статье «Наследие "дела Чикатило"».

«Газета.ru» в статье «Бум и революция Кудрина» пишет о деталях «Стратегии-2035» Алексея Кудрина.

«ИГ уходит на острова»: на юге Филиппин военные убили 90 боевиков, которые относили себя к «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ).

«Футурология вместо стратегии»: на ПМЭФ чиновники презентуют футурологические прогнозы.

The Economist: «Отсрочили, но не избежали: грядет замедление из-за Brexit'а» (Postponed, not avoided: The Brexit slowdown is under way). Премьер-министр Британии Тереза Мэй поступила разумно, устроив выборы в тот момент, когда всё еще хорошо.

«Верховный суд защитил мексиканских иммигрантов от депортации» (The Supreme Court protects a Mexican immigrant from deportation). Материал об иммиграционной политике нынешней американской президентской администрации.

Bloomberg: «Хвастунья или жесткая переговорщица? Чего Мэй уже добилась от ЕС» (Blowhard or Tough Negotiator? What May Already Won From the EU). Перед парламентскими выборами в Британии премьер-министр Тереза Мэй хочет показать избирателям, что она способна провести переговоры по отделению от ЕС наилучшим образом. В подтверждение она указывает на уже имеющиеся достижения.

«Что рыночные аналитики говорят о британских предвыборных опросах» (What Market Analysts Are Saying About UK Election Polls). Рыночные эксперты опасаются, что если консерваторы на британских выборах победят лейбористов с недостаточно большим отрывом, то это плохо скажется на курсе фунта.

The Wall Street Journal: «Как минимум 80 человек погибло от взрыва недалеко от иностранных посольств в Кабуле» (At Least 80 Killed in Blast Near Foreign Embassies in Kabul). Недалеко от усиленно охраняемых посольств в столице Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибло как минимум 80 человек и более 300 человек были ранены.

«Инвесторов поджидают риски, связанные с британскими выборами» (Investors Wake Up to U.K. Election Risks). Фунт стерлингов чутко реагирует на противоречивые сигналы опросов за неделю до парламентских выборов в Британии. Это говорит о том, что политика в очередной раз становится главным двигателем британских рынков.