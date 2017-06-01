100 СЛОВ. У «Зенита» новый тренер

Итальянец Роберто Манчини стал тренером «Зенита», контракт подписан на три года с возможностью продления еще на два сезона. Желание владельцев клуба что-то сделать понятно: в результате сезона 2016/2017 гг. «Зенит» не просто оказался на третьем месте в Чемпионате России, он не прошел в Лигу чемпионов УЕФА.

Казалось бы, все вопросы можно решить деньгами — и «Газпром» привык работать именно так. Всегда можно нанять нового тренера, а лучше купить дорогих игроков. Вопрос зачем это делать, зачем тратить деньги принадлежащей государству компании на футбол остается открытым. Пока что для принятия решения о финансировании футбола достаточно честолюбия топ-менеджмента «Газпрома». Но так ли это эффективно?