В ежегодном рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD Россия опустилась с 44 на 46 место — это самая низкая позиция с 2012 года. За год Россию обогнали Индонезия и Казахстан. Примерно на одном уровне с Россией находятся другие крупные развивающиеся страны: Мексика (48-е место), Турция (47) и Индия (45).

В рейтинге конкурентоспособность оценивается по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. При этом параметры определяются 323 разнообразными переменными, это и доля в мировом ВВП, и цены на топливо, и уровень налоговых ставок, и прозрачности государственной политики, открытость национальной культуры и т. д.

Россия (46-е место) в ежегодном рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии IMD

Судя по рейтингу, лучше всего у России обстоят дела с налоговой политикой (17-е место из 63), с государственными финансами (20-е место), занятостью (23-е место) и научной инфраструктурой (25-е место).

По мнению экспертов швейцарской бизнес-школы IMD, хуже всего у России обстоят дела с социальным благополучием (а это и защита права на частную собственность, и уровень преступности, и коэффициент имущественного расслоения), а также с международной торговлей и управленческими методами в бизнесе (все — на 57-м месте). Чуть получше институциональная структура и бизнес-законодательство (56-м место), а также с продуктивностью и эффективностью (54-е место).

В пятерке главных достижений России за отчетный год эксперты IMD отметили динамику номинального ВВП и реального ВВП на душу населения, рост числа потребителей мобильного интернета, увеличение количества иностранных студентов и удешевление рабочей силы.

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Негативно на позицию России в рейтинге сильнее всего повлияли сальдо платежного баланса, дефицит федерального бюджета, стоимость электричества для промышленных потребителей, медленное снижение ключевой ставки ЦБ, а также ухудшение имиджа России за рубежом.

В IMD предупреждают, что ключевыми вызовами для России в 2017 году будут усиление госсектора, санкции, волатильность нефтяных цен, высокие процентные ставки, слишком крепкий рубль, сокращение финансовых резервов правительства, социальная нестабильность в преддверии президентских выборов и террористическая угроза.

Митинг протеста в Москве 28 мая 2017 Фото Алины Пущиной

Также авторы исследования провели в России опрос, на основе которого составили рейтинг самых привлекательных сторон российской экономики. В первую пятерку вошли высокий уровень образованности, высококвалифицированные кадры, стоимостная конкурентоспособность, динамизм экономики, а также стабильность и предсказуемость политики.

В октябре 2016 года, напомним, был опубликован рейтинг конкурентоспособности стран, по версии Всемирного экономического форума. Там Россия улучшила свое положение, заняв 43 вместо 45 строчки. Авторы рейтинга отмечали тогда, что российский бизнес перестал считать главным препятствием для своей работы коррупцию.