В среду, 31 мая, Владимир Путин посетил Рогожскую слободу — центр Русской православной старообрядческой церкви. Исторически сложилось, что российские государственные деятели в принципе не слишком много внимания уделяют старообрядцам, а визит главы государства «на их территорию» — вовсе беспрецедентный поступок.

На официальном сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве, где в сопровождении митрополита Корнилия осмотрел выставку «Сила духа и верность традиции», открывшуюся в храме Рождества Христова, а также посетил Покровский собор — кафедральный храм Русской православной старообрядческой церкви.

Владимир Путин с иерархами Русской православной старообрядческой церкви kremlin.ru

Также пресс-служба Кремля обратила внимание на то, что это «далеко не первая» встреча Владимира Путина и митрополита Корнилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «у них достаточно регулярное общение», также как и с представителями других российских конфессий.

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников написал, что Владимир Путин говорил епископам, что приехал поздравить митрополита Корнилия с Днем ангела, с 70-летием.

Однако значение визита президента в Рогожскую слободу трудно переоценить. Первая официальная встреча митрополита Корнилия с президентом состоялась всего несколько месяцев назад, 16 марта 2017 года.

Встреча Владимира Путина с митрополитом Корнилием 16 марта 2017 kremlin.ru

Конечно, общение президента со старообрядцами не отменяет того факта, что больше внимания он все-таки уделяет «обычной» Русской православной церкви. Так, 24 мая президент поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством, а затем посетил Храм Христа Спасителя, где приложился к мощам Николая Чудотворца, которые привезли в Россию из Италии.

Но на столь интенсивное в последнее время общение со старообрядческой церковью невозможно не обратить внимание — особенно на фоне скандалов, которые постоянно сотрясают Русскую православную церковь.

Так, 23 мая «Орловские новости» опубликовали заметку, в которой говорится, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев) является собственником автомобиля стоимостью 6 млн рублей. В Орловской митрополии дорогой внедорожник назвали подарком от одного из агрохолдингов и заявили, что в этом факте нет «информационного повода». «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — добавили там. Более того, появилась информация, что митрополия потребовала от издания удалить заметку.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий livnyeparhia.com

За епископа даже вступился губернатор Орловской области Вадим Потомский. «Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать... Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — заявил глава региона.

Однако скандал принял такой размах, что в какой-то момент епископ Нектарий перестал общаться с прессой и, вроде бы, даже отказался от своего требования удалить материал с сайта «Орловских новостей».

Такого рода истории, конечно, плохо влияют на имидж РПЦ, но пока у нее нет альтернативы, беспокоиться, в целом, не о чем. Однако если президент ездит в гости к митрополиту Корнилию, то стоит задуматься.