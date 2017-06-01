Лекция Ильи Доронченкова об отношении к искусству. Фоторепортаж

29 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Декан факультета истории искусств ЕУСПб, профессор Илья Аскольдович Доронченков выступил с лекцией на тему «За сто лет до Яна Фабра: как современное западное искусство (не) понимали в России на рубеже XIX - XX веков».

Читайте репортаж Максима Руссо «Встреча с новым искусством» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

С февраля 2016 по апрель 2017 года в Эрмитаже проходила выставка «Рыцарь отчаяния – воин красоты» современного бельгийского художника Яна Фабра. Его провокационные (инсталляции с животными, сбитыми на автострадах, черепа из крыльев бабочек и мертвые заяц) вызвали большое число недоброжелательных откликов. Была даже предложена для подписания петиция, адресованная министру культуры, с требованием убрать экспонаты из залов Эрмитажа.

Как отмечает Илья Доронченков, анализируя отклики на выставку Фабра, как и на другие показы современного европейского искусства в нашей стране за последние годы, можно отметить характерные мотивы, которые отражают механизмы восприятия нового, непонятного художественного языка не только в наши дни, но и в прошлом.

Показательным аналогом нынешних событий может служить история того, как российская публика на рубеже XIX – XX веков училась воспринимать тогдашних художников новаторов, сначала – импрессионистов, затем фовистов, кубистов, экспрессионистов и так далее.

Импрессионизм очень сильно поменял представления о живописи, и неудивительно, что традиционно настроенная публика, а также критики и коллеги-художники воспринимали его резко отрицательно. Что уж говорить после этого о куда более непривычном творчестве постимпрессионистов.

Отрицание и резкое осуждение новых веяний в искусстве, в том числе и прежде всего в живописи, стало тем единственным постулатом, в поддержке которого сходились российские деятели самых разных взглядов.

Лев Толстой и апологет национального искусства Владимир Стасов, основатель «Черной сотни» Владимир Грингмут, идеолог народничества Николай Михайловский и отец русской социал-демократии Георгий Плеханов – все эти столь разные люди были едины в своем неприятии нового художественного языка.

В сочинениях критиков нового искусства можно выделить несколько характерных полемических приемов (это верно как для рубежа XIX – XX веков, так и для XXI века): обвинение в поругании святынь и призыв защитить идеалы высокого искусства; угроза общественной нравственности и устоям национальной культуры; апелляции в сторону христианской религии; рассуждения о том, что новое искусство – целиком продукт спекуляции художников и, главное, дельцов, наживающихся на нем.

Как рассказал Илья Доронченков, о крупнейших собирателях новой живописи XX века Морозове и Щукине в России ходили два рода слухов. Иногда говорили, что коллекционеры просто выжили из ума, а иногда считали, что это дилеры обманывают русских собирателей, впаривая им работы Матисса или Пикассо за бешеные деньги.

Важным компонентом такой риторики всегда были декларации опоры на национальные корни в противовес радикальным новшествам, приносимым в страну извне и воспринимающимся как чуждые и вредные.

В 1912 году противостояние традиционных взглядов и нового искусства вылилось даже в дебаты во французском парламенте. Причиной споров на этот раз стал Осенний салон, где в XI зале в этом году были выставлены работы кубистов: Амедео Модильяни, Франтишека Купки, Франсиса Пикабиа, Жана Метценже, Ле Фоконье.

К началу декабря волна негодования по этому поводу докатилась до парламента, где депутат-социалист Жан-Луи Бретон выступил с речью, где призывал защитить французское искусство и осуждал тех, кто предоставляет «этому кошмару» национальный памятник (Осенний салон проходил в залах Гран-Пале). Его коллега-социалист Марсель Серба в своей речи защищал свободу искусства и завершил ее словами: «Когда картина кажется вам плохой, у вас есть несомненное право пройти мимо нее и не смотреть, но вы не станете вызывать полицейского».

Следующую лекцию в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла прочтет 5 июня магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская. Тема лекции: «Родовспоможение в России: реформы и последствия».