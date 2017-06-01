Летом 2018 года НАСА планирует запустить автоматический зонд к Солнцу. Он приблизится к поверхности (фотосфере) Солнца на рекордное расстояние в восемь с половиной солнечных радиусов, или 6,2 миллиона километров. Это значительно ближе, чем все предыдущие аппараты, созданные для исследований Солнца. Стартовое окно продолжительностью двадцать дней открывается 31 июля 2018 года. Об этом представители НАСА сообщили на недавней пресс-конференции.

Подготовка этого космического аппарата была начата в 2008 году. Первоначально он получил название Solar Probe Plus, которое теперь было изменено на Parker Solar Probe – в честь известного астрофизика Юджина Паркера, прославившегося работами по исследованию свойств солнечного ветра и структуры магнитного поля Солнца. Паркер предложил и сам термин «солнечный ветер» для обозначения потока заряженных частиц, испускаемых верхней атмосферой Солнца. Solar Probe Plus стал первым аппаратом НАСА, получившим название в честь живущего человека.

Аппарат Parker Solar Probe будет невелик – три метра в высоту, метр в поперечнике. Его будет защищать тепловой диаметром 2,3 метра и толщиной 11, 5 сантиметра, состоящий из специальной углеродной пены, зажатой между двумя тонкими листами. Передняя поверхность экрана будет покрыта оксидом алюминия, чтобы отражать свет и тепло. Масса аппарата при взлете составит 610 килограмм, «сухая» масса – 555 килограмм. Зато скорость он разовьет рекордную – 720 000 километров в час, став самым быстрым из объектов, созданных человеком. Расстояние в шесть с лишним миллионов километров, на которое Parker Solar Probe должен будет приблизиться к Солнцу, кажется очень большим. Но на самом деле оно крайне невелико. Если представить себе Землю и Солнца находящимися на расстоянии одного метра друг от друга, то получится, что Parker Solar Probe будет находиться всего в четырех сантиметрах от Солнца. По сравнению с Меркурием зонд в перигелии будет в семь раз ближе к Солнцу. Дорога к Солнцу, по расчетам сотрудников НАСА, займет семь лет. К 1 ноября 2018 года аппарат должен оказаться на 24 миллиона километров от Солнца. После этого он совершит 24 витка вокруг Солнца и семь раз за это время пройдет мимо Венеры, ускоряясь с использование ее гравитационного поля и постепенно сближаясь с Солнцем. Момент максимального сближения с Солнцем наступит 19 декабря 2024 года.

В конце свого пути Parker Solar Probe будет находиться в зоне солнечной короны, температура которой превышает 1400° C. Но благодаря защитному экрану приборы зонда смогут работать. Основными исследовательскими целями аппарата будут изучение структуры магнитного поля Солнца и влияния его на солнечный ветер, наблюдение за частицами плазмы в солнечной короне.

Возможно, собранные аппаратом данные помогут, наконец, окончательно решить проблему аномального разогрева солнечной короны. Согласно современным данным, считается, что внешняя часть атмосферы Солнца гораздо горячее, чем лежащая глубже фотосфера. Если температура фотосферы около 6000 кельвинов, то температура короны – от 1 до 2 миллионов. Для объяснения этого эффекта существуют две основные гипотезы. Одна связывает разогрев солнечной короны с магнитогидродинамическими волнами, которые переносят энергию нижних слоев Солнца во внешнюю часть солнечной атмосферы, рассеиваясь в ней. Такие волны наблюдаются в хромосфере Солнца, лежащей между фотосферой и короной. Другая гипотеза объясняет нагрев короны эффектом пересоединения линий магнитного поля во время солнечных вспышек.