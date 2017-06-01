Росатом подписал Cоглашение об участии в программе патронажа Мирового энергетического совета

1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Cоглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Мировым энергетическим советом. Об этом сообщила департамент коммуникаций госкорпорации.



Со стороны Госкорпорации документ подписал первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу К.Б. Комаров, со стороны Мирового энергетического совета – генеральный секретарь Кристоф Фрай.



В рамках реализации программы патронажа сторонами запланирована совместная научно-исследовательская работа, посвященная энергетической тематике, организация различных профессиональных тематических мероприятий международного и регионального уровня. Участие в программе патронажа также позволит Госкорпорации присоединиться к национальным комитетам Совета на ключевых для Росатома зарубежных рынках.



«Надеюсь, что взаимодействие в рамках подписанного соглашения позволит обратить особое внимание членов Мирового энергетического совета на атомную энергетику, которую мы рассматриваем в качестве одной из ключевых составляющих мирового «зеленого» энергобаланса будущего», – сказал Кирилл Комаров.



«Мы рады, что Росатом стал патроном Мирового энергетического совета. В настоящее время энергетика находится на пороге больших изменений, и сотрудничество с новыми партнерами поможет нам всем лучше понимать последствия и новые возможности, которые предоставляют новые энергетических реалии», – заявил господин Фрай.



Росатом (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – российская госкорпорация, один из лидеров глобального рынка ядерных технологий. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Росатом объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая производства ядерного оружейного комплекса и единственный в мире атомный ледокольный флот. На госкорпорацию возложены задачи проведения единой государственной политики в сфере ядерной энергетики, а также выполнения международных обязательств Российской Федерации в области мирного использования атомной энергии. Госкорпорация «Росатом» является членом Российского национального комитета Мирового энергетического совета с 2012 года.



Мировой энергетический совет (МИРЭС) основан в 1923 году, является ведущим участником работы в энергетической отрасли, привлекая внимание мировой общественности и стимулируя ее на активные действия, направленные на устойчивое и сбалансированное обеспечение энергией всего человечества. Является аккредитованным ООН органом, занимающимся проблемами энергетики, а также крупнейшим сообществом, включающее в себя более 3000 государственных и частных организаций из более чем 90 стран мира. МИРЭС освещает глобальные, государственные и региональные стратегии путем проведения мероприятий высокого уровня, организации исследований и публикации их результатов. МИРЭС использует свою структуру для стимулирования диалога, направленного на формирование сбалансированной политики в сфере энергетики. Это всесторонняя независимая организация, работа которой охватывает все страны, использующие все виды энергии и все способы ее получения. Участниками программы патронажа МИРЭС являются крупнейшие мировые компании энергетической промышленности (Alstom, EDF, ENGIE, GE Power, Korea Electric Power Corp, Siemens AG, Tokio Electric Power Co и т.д.).