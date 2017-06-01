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01 июня 2017, 14:58

ВЭБ примет участие в проекте Росатома по созданию Международного центра исследований на базе реактора на быстрых нейтронах

Внешэкономбанк и Госкорпорация «Росатом» заключили в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились рассмотреть возможность участия ВЭБа в реализуемом Росатомом проекте по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР (МЦИ МБИР).

Для проработки вопроса по финансированию проекта, ВЭБ и Росатом готовы изучить различные инструменты, в том числе консультационной, финансовой, страховой и гарантийной поддержки. Реализация проекта создания реактора МБИР обеспечит сохранение и развитие экспериментальной базы отечественной атомной энергетики.

Согласно новой Стратегии ВЭБа, Банк фокусируется на опережающем развитии, на тех инновационных направлениях, где Россия может стать глобальным лидером. Это такие направления, как блокчейн, marketplace, квантовые и конвергентные технологии.
Многоцелевой высокопоточный исследовательский реактор на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами призван решить следующие задачи: проведение реакторных и послереакторных исследований по технологиям Поколения IV, отработка технологий замыкания ядерного топливного цикла, производство электроэнергии и тепла в энергодефицитном регионе, организация на реакторе бор-нейтрон-захватной терапии и нейтроноактивационного анализа, отработка новых технологий производства радиоизотопов и др.

«Для обеспечения России лидирующего положения в научной, технической и технологической областях атомной отрасли необходима поддержка и развитие экспериментальной базы отрасли. ВЭБ готов ее оказать. Росатом сотрудничает на российском и международном рынках, участвует в реализации инфраструктурных проектов, проектов в промышленности высоких технологий и поддержке экспорта. Это полностью отражает стратегию ВЭБа по поддержке бизнеса наших клиентов через максимально эффективные финансовые инструменты», - заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Росатом расширяет присутствие госкорпорации на международных рынках. Сотрудничество с крупнейшими банками развития как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, - один из важнейших факторов для успешной реализации крупномасштабных проектов Госкорпорации и развития отрасли в целом. Поэтому наше партнерство с ведущим институтом развития России носит стратегический характер и рассчитано на долгосрочную перспективу», - отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв. 

Стороны выразили уверенность, что реализация совместных проектов будет содействовать решению глобальных задач развития атомной отрасли.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – национальный банк развития, один из крупнейших российских финансовых институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом управления является наблюдательный совет, которым руководит Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке инноваций и проектов Национальной технологической инициативы.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – один из лидеров глобального рынка ядерных технологий. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. Росатом занимает 1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом (34 энергоблока в 12 странах); 2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его добычи. Госкорпорация обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации чистой энергии, включая ветроэнергетику. Росатом объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая производства ядерного оружейного комплекса и единственный в мире атомный ледокольный флот. На Госкорпорацию возложены задачи проведения единой государственной политики в сфере ядерной энергетики, а также выполнения международных обязательств Российской Федерации в области мирного использования атомной энергии.

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