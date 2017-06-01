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01 июня 2017, 19:00
гаджеты гражданская авиация США терроризм
Анна Сакоян

Ноутбуки и авиабезопасность

Пассажирка в аэропорту
Пассажирка в аэропорту
pixabay.com

США продолжают разрабатывать новые правила для международных гражданских авиаперевозок. Ранее они уже ввели запрет на провоз некоторых цифровых устройств в салонах самолетов на рейсах из нескольких мусульманских стран. Аналогичный запрет ввел у себя и ЕС. Теперь предметом обширной медийной дискуссии стал возможный запрет на ноутбуки в салонах на международных рейсах, в том числе европейско-американских. Запрет еще не введен, но рассматривается.

Во вторник, пишет Reuters, министр внутренних дел США Джон Келли встретился со своими коллегами из ЕС. Главным итогом этой встречи стала договоренность о том, что необходимо прилагать совместные усилия на технологическом и политическом уровнях, чтобы обеспечить безопасность перелетов.

Один из серьезных аргументов против запрета на перевозку цифровой техники в салонах, пишет Politico, состоит в том, что в таком случае вся эта техника, то есть большое количество аккумуляторов, окажется в багажном отделении самолета, а это само по себе фактор риска. Литиевые батареи в редких случаях могут воспламеняться. В салоне возгорание сразу становится заметно, и его можно быстро потушить. В багажном отделении это сделать не получится. Теперь авиакомпаниям и службам безопасности придется решать, какая стратегия наиболее эффективна.

В целом об этой истории Politico пишет об этом в форме «США во вторник все-таки не стали запрещать перевозку ноутбуков». Это стало большим облегчением для многих людей по обеим сторонам Атлантического океана. Облегчение испытали, в том числе, представители авиакомпаний, которые подозревают, что ужесточение мер безопасности в виде перенаправления ноутбуков в багаж может привести к большим логистическим проблемам.

 
Дети перед ноутбуком / pixabay.com

Сама по себе идея запрета на перевозку ноутбуков в салонах, пишет The Economist, не возникла на пустом месте. Американский МИД рассматривал такой вариант уже несколько месяцев. Недавно разговоры о запрете зазвучали более уверенно, потом было затихли, но теперь возобновились.

Потребность в запрете мотивируется тем, что террористы могут замаскировать взрывное устройство под цифровой прибор. Поэтому следует направлять такие приборы службам безопасности на более пристальную проверку и не допускать их в салон. Пока непонятно, проектируется ли такой запрет на правах временной меры в условиях тревожной ситуации или в качестве постоянного правила. Авиакомпаниям в любом случае эта перспектива не нравится. Международная ассоциация воздушного транспорта уже выражала надежду, что, может быть, этого удастся избежать путем ужесточения проверок ручной клади и усовершенствования технологий досмотра.

 
Пассажиры на трапе самолета / pixabay.com

Для авиакомпаний возможность использовать на борту электронные устройства – это хороший способ привлекать пассажиров, объясняет автор. Особенно с учетом того, что прочие условия перелета в последнее время ухудшаются: пассажирские места становятся всё меньше и теснее; уже 11 лет как действует запрет на провоз жидкостей. Такие неудобства авиакомпании пытаются компенсировать новыми техническими возможностями, в том числе возможностью использовать интернет на борту. Это может быть как источником развлечений во время перелета, так и возможностью работать, что для многих пассажиров важно. Теперь этот ресурс привлекательности оказался под угрозой.

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