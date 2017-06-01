Топ новостей 1 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум, в 14 регионах страны объявили штормовое предупреждение, Россия уступила в рейтинге конкурентоспособности экономик Казахстану.

В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме прошла традиционная встреча президента России Владимира Путина с главами международных информагентств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему представитель агентства Франс Пресс не попал на встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств: «Дело в том, что это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне».

Петербургский экономический форум. Инновации в действии. pic.twitter.com/PLpfg4JQRI — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 июня 2017 г.

Экс-министр финансов и председатель совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин заявил, что предложенная им Стратегия развития России на период 2018-2024 годов вряд ли будет принята в нынешнем виде из-за неготовности российских властей к сокращению роли государства в экономике. «Россия катастрофически теряет время. К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно», — заявил Кудрин.

Американо-японские учения / YouTube.com

Президент России Владимир Путин заявил, что США могут разместить на Южных Курилах свои военные базы, если острова будут переданы Японии. На встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что размещение американских военных баз «вытекает из договора» между США и Японией, «из подписанных протоколов».

В 14 областях Центрального и Приволжского региона страны ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления продлятся до пятницы, 2 июня.

Жители Казахстана / pixabay.com

Россия опустилась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных экономик. В итоге ее обогнал резко улучшивший свои позиции Казахстан. В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD Россия опустилась с 44-го места на 46-е - это самая низкая ее позиция в рейтинге с 2012 года.

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с «Газпрома» по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом: «Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе, через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами».

Обломки с места крушения ТУ-154

Министерство обороны России обнародовало итоги расследования крушения самолета Ту-154 под Сочи, которое произошло 25 декабря 2016 года. В ведомстве сообщили: «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».

Российская интернет-компания «Яндекс» может закрыть бизнес на Украине, заявил гендиректор компании в РФ Александр Шульгин. Шульгин напомнил: «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства».

Здание Сената США / pixabay.com

Члены Сената США подготовили законопроект о расширении антироссийских санкций. С соответствующим предложением выступают руководители сенатского комитета по банкам – председатель комитета сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.

Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на должность главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит». Соглашение с клубом подписано на три года и предусматривает возможность продления на два года.