Топ новостей 1 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум, в 14 регионах страны объявили штормовое предупреждение, Россия уступила в рейтинге конкурентоспособности экономик Казахстану.
В Петербурге прошла встреча Путина с главами международных информагентств
В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме прошла традиционная встреча президента России Владимира Путина с главами международных информагентств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему представитель агентства Франс Пресс не попал на встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств: «Дело в том, что это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне».
Петербургский экономический форум. Инновации в действии. pic.twitter.com/PLpfg4JQRI— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 июня 2017 г.
Кудрин заявил о неготовности российской власти к реформам
Экс-министр финансов и председатель совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин заявил, что предложенная им Стратегия развития России на период 2018-2024 годов вряд ли будет принята в нынешнем виде из-за неготовности российских властей к сокращению роли государства в экономике. «Россия катастрофически теряет время. К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно», — заявил Кудрин.
Путин допустил приход войск США на Курилы при передаче островов Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что США могут разместить на Южных Курилах свои военные базы, если острова будут переданы Японии. На встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что размещение американских военных баз «вытекает из договора» между США и Японией, «из подписанных протоколов».
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 14 регионов России
В 14 областях Центрального и Приволжского региона страны ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления продлятся до пятницы, 2 июня.
Казахстан обогнал Россию в рейтинге самых конкурентоспособных экономик
Россия опустилась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных экономик. В итоге ее обогнал резко улучшивший свои позиции Казахстан. В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD Россия опустилась с 44-го места на 46-е - это самая низкая ее позиция в рейтинге с 2012 года.
В Минюсте Украины сообщили о взыскании с «Газпрома» первого штрафа
Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с «Газпрома» по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом: «Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе, через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами».
Минобороны РФ назвало причину крушения Ту-154
Министерство обороны России обнародовало итоги расследования крушения самолета Ту-154 под Сочи, которое произошло 25 декабря 2016 года. В ведомстве сообщили: «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».
«Яндекс» допустил закрытие бизнеса на Украине
Российская интернет-компания «Яндекс» может закрыть бизнес на Украине, заявил гендиректор компании в РФ Александр Шульгин. Шульгин напомнил: «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства».
Американский Сенат предложил расширить санкции против России
Члены Сената США подготовили законопроект о расширении антироссийских санкций. С соответствующим предложением выступают руководители сенатского комитета по банкам – председатель комитета сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.
Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини
Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на должность главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит». Соглашение с клубом подписано на три года и предусматривает возможность продления на два года.