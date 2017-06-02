Эксперт: Сотрудничество между РФ и Индией в атомной сфере весьма перспективно и выгодно каждой стране

1 июня в Санкт–Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия), а также межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Несомненно, успешное сотрудничество России и Индии в рамках создания двух первых энергоблоков стало ключевым при выборе исполнителя работ по третьей очереди АЭС. Точная работа российской стороны, приоритет вопросам безопасности, соблюдение достигнутых договорённостей, учёт интересов заказчика, всё это, конечно же, учитывалось индийской стороной при принятии решения. Кроме того, такому выбору способствовала и работа уже построенных энергоблоков, активное участие индийской стороны в их строительстве.

Сотрудничество между РФ и Индией в атомной сфере весьма перспективно и выгодно каждой стране. Во-первых, это сотрудничество в сфере энергетики, так, помимо строительства АЭС «Куданкулам», речь идёт о строительстве в стране других атомных станций, что особенно актуально для индийской стороны, стремящейся стать одной из ведущих экономик мира, повысить уровень жизни населения, количество которого увеличивается. Учитывая вес и авторитет Индии в Азии, страны могут тесно сотрудничать и в строительстве АЭС в третьих странах, начиная от этапа самих переговоров, так и во время самого строительства, а если потребуется, то и эксплуатации. Во-вторых, они могут сотрудничать в сфере подготовки необходимых для отрасли кадров, причём разных её сегментов. В-третьих, перспективным может быть сотрудничество в сфере ядерной медицины, создания и применения различной изотопной продукции. В-четвертых, Индия и Россия могут сотрудничать в производственной сфере друг с другом, совместно создавать различное оборудование для отрасли, отвечающее самым строгим стандартам в области безопасности, удовлетворяющее запросам клиентов, с высокой эффективностью. Сотрудничество стран развивается хорошо, но есть потенциал роста, можно увеличить его количественные показатели, начать взаимодействие в других сегментах атомной сферы.