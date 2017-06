Заголовки утра. 2 июня

«Коммерсантъ» в статье «На арене — цифры» пишет о том, как на ПМЭФ спорят об инвестициях в новую экономику.

«Россия идет на повышение в ООН»: Москва подобрала генсеку организации нового заместителя.

«Россияне вспомнили о путевках»: доля самостоятельных туристов в этом году должна упасть.

РБК в статье «Всё очевидно: нужны структурные реформы...» пишет, о чем говорили в первый день Петербургского форума.

В чем причины конфликта России и Черногории написано в статье «Развитие событий нездоровое».

«АвтоВАЗ выезжает без сотрудников»: предприятие к концу года сократит более 2 тыс. человек.

«Известия»: «Минздрав запретит курение в фильмах». В доработанном варианте антитабачной концепции министерство здравоохранения предлагает отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями.

«В Латвии потребуют для русского языка статус регионального»: партии, представляющие русскоязычных избирателей, будут искать поддержки у Брюсселя и Европейского суда по правам человека.

В статье «В федеральное казначейство привел мордовский след» описывается, что предшествовало аресту начальника управления информационных систем ведомства.

«Газета.ru» в статье «Трамп начихал на климат» пишет, почему Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату.

«Террориста на Подоле спасла жена»: в Киеве ранили обвиняемого в попытке покушения на Путина.

Интервью с главой Счетной палаты Татьяна Голикова о нецелевом использовании бюджета озаглавлено интересной цитатой: «Федеральные целевые программы должны умереть».

The Economist: «Предвыборная агитация The Economist: почему мы голосуем за либерал-демократов» (The Economist’s election endorsement: Why the Liberal Democrats get our vote). Редакции The Economist разонравились мейнстримные британские лейбористы и консерваторы, потому что они не хотят, чтобы Британия была «открытой, либеральной страной».

«Америка и глобальное потепление: изъяны в решении Дональда Трампа отказаться от парижского соглашения» (America and climate change: The flaws in Donald Trump’s decision to pull out of the Paris accord). Отвергая климатическую сделку, США встают в один ряд с Сирией и Никарагуа.

Bloomberg: «Трамп заявил об отказе от участия в знаковом парижском климатическом соглашении» (Trump Announces Withdrawal From Landmark Paris Climate Accord). Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в парижском соглашении по климату, мотивируя это тем, что соглашение заключалось в интересах других стран и в ущерб американским рабочим.

«Победа Мэй может вызвать вопросы со стороны ее собственных однопартийцев, говорит Хаттон» (May Victory Might Trigger Questions From Own Party, Hutton Says). Экспертные комментарии и оценки по поводу предстоящих британских парламентских выборов.

The Wall Street Journal: «Трамп вышел из климатической сделки, которая, по его словам, несправедлива к США» (Trump Quits Climate Deal He Says Is Unfair to U.S.). Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он решил вывести США из парижского соглашения, но он готов передумать, если условия сделки будут изменены.

«Атака на Кабул» (The Assault on Kabul). Взрыв в столице Афганистана был явно нацелен на то, чтобы повлиять на решение Трампа по американскому военному присутствию.