100 СЛОВ. Обыск в ХК «Динамо»

В офисе столичного хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск. Формальный повод — письмо зампредседателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергея Федорова главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором тот сообщает о хищениях средств от аренды льда.

Стоит понимать, что хоккейный клуб «Динамо» сейчас в целом находится под контролем Рашида Нургалиева. А Владимир Стржалковский, глава ВФСО «Динамо», в которое входит и футбольный клуб «Динамо», судя по всему, всеми силами старается ослабить, а лучше даже вытеснить Нургалиева.

В этом смысле у отечественного спорта, конечно, есть свой шарм: большинство следит за борьбой команд на поле, а некоторые наблюдают за закулисной борьбой и делают соответствующие политические выводы.