Алексей Кудрин, бывший министр финансов, а ныне председатель Комитета гражданских инициатив (КГИ), глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), и заместитель президента РФ Владимира Путина в Экономического совета при президенте, в последнее время все чаще оказывается мишенью многочисленных атак. Неизвестно, связано это с тем, что он готовит один из вариантов экономической программы для будущего президента или нет, но сдаваться Кудрин не собирается.

Так, сотрудники структур, близких к Алексею Кудрину, ответили на слова врио губернатора Удмуртии Александра Бречалова.

Напомним, ранее КГИ и ОГФ опубликовали результаты опроса, посвященный деятельности Общественной палаты. Оказалось, что большая часть опрошенных (51%) оценила работу ОП на один-три балла из десяти. 44% респондентов сочли, что палата плохо представляет интересы гражданского общества, и выступили за то, чтобы изменить состав ОП и сам принцип ее формирования.

Александр Бречалов, глава Удмуртии / day.org.ru

В ответ Александр Бречалов, который сейчас возглавляет Удмуртию, но до 4 апреля был секретарем ОП, назвал авторов опроса псевдоэкспертами. Член оргкомитета ОГФ Влада Муравьева на это сказала, что секретаря Общественной палаты приглашали к обсуждению, но он не стал сотрудничать ни ни тогда, ни позже. По ее словам, рекомендации из опроса ОГФ, о котором Бречалов отозвался негативно, включали предложения по нескольким направлениям работы палаты. Среди них — необходимость разработать критерии оценки работы ОП, публикация развернутой аналитики по деятельности палаты и предложение больше привлекать к работе членов региональных палат. «Они не брендированы одним именем того или иного человека, а являются результатом опроса значительного количества экспертов», — отметила Муравьева.

А сам Алексей Кудрин пошел в атаку в четверг, 1 июня. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России в ближайшие семь-восемь лет.

«Оказывается, что частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения. Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет», — заявил Кудрин.

Нефтяная вышка / pixabay.com

Естественно, сразу нашлись противники идеи Кудрина. Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что «остро отрицательно» относится к инициативе Кудрина. Свою позицию он пояснил РБК тем, что в данный момент «мы не знаем, что будет через восемь лет с нефтью» и нефтяными компаниями.

Также на эту тему успел выступить пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что в Кремле пока не рассматривают вопрос о приватизации всего нефтяного сектора в ближайшие годы.