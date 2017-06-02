Заместитель министра культуры Николай Малаков, который курирует в ведомстве все вопросы связанные с финансами, обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые, по его данным, «похитили субсидии, выделенные Министерством культуры Российской Федерации на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа" Автономной некоммерческой организации "Седьмая студия"». Об этом, во всяком случае, свидетельствует документ, опубликованный в телеграм-канале «Давыдов.Индекс», который принадлежит политологу и социологу Леониду Давыдову.

Никаких доказательств в письме не приводится, просто указывается, что про хищения «нам стало известно». Интересно, что письмо, если оно настоящее, написано 23 мая — то есть в день проведения обысков в «Гоголь-центре» и в квартире у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Тогда же официальный представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что обыски проводятся «в рамках уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных АНО "Седьмая студия"».

Арест бывшего главного бухгалтера театральной труппы «Седьмая студия» Нины Масляевой Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Иными словами, если опубликовано настоящее письмо, то Николай Малаков его подписал уже после того, как у Серебренникова начались обыски. Так что, строго говоря, это письмо даже нельзя назвать доносом — если оно действительно было написано, то это просто попытка «вписаться» в конфликт на стороне сильного, сомнительный с моральной точки зрения поступок.

О подлинности письма можно судить лишь косвенно. Так, например, исходящий номер у опубликованного на канале «Дывыдом.Индекс» выглядит довольно странно: 7947-01.1-54-НМ, причем первые две цифры написаны другим почерком. Между тем в известных нам письмах Минкульта с начала каждого года идет сквозная нумерация, которая к 25 апреля дошла лишь до номера 131 (131-01.1-39-ОР, ОР — это первые буквы имени замминистра культуры Олега Рыжкова). Также странно выглядит, что адресат письма, руководитель главного следственного управления СКР по Москве генерал-майор Дрыманов, написан в шапке документа напротив герба, а не напротив должности и имени автора письма. Но это все, в теории, можно списать на то, что оформлял письмо кто-то, кто обычно этого не делает, что вполне вероятно в случае необходимости срочного составления документа.

При этом подпись Малаков, в целом, выглядит похожей на ту, что есть в официально опубликованных документах — она не точно их копирует, но живой человек, даже если подписывает десятки бумаг в день, и не может оставить одинаковые росписи.

Также можно обратить внимание, что в письме допущена пунктуационная шибка: вводное предложение «как нам стало известно» не обособлено запятыми. Не то чтобы такого рода ошибки большая редкость в письмах чиновников Минкультуры, но все-таки от этого ведомства ожидаешь аккуратности в вопросах русского языка.

И в любом случае количество скандалов вокруг Министерства культуры при Владимире Мединском превышает все разумные пределы — кажется даже прачечной он руководил бы спокойнее.