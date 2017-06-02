Арам Габрелянов, один из самых известных и одновременно противоречивых российских медиаменеджеров, покидает пост заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ). Телеканал «Дождь» сообщает, что Габрелянов не работает в НМГ с 1 июня.

В разговоре с РБК Габрелянов подтвердил информацию об увольнении. «Я ушел из НМГ, нечего скрывать, теперь буду делать свои проекты: хочу развивать несколько интернет-проектов, инвестировать. Часть уже есть, например "Дружко шоу", — заявил он. — Также буду развивать Life и модернизировать его, плюс готовится еще множество проектов».

Более того, в пресс-службе НМГ «Дождю» сообщили, что Габрелянов перестал быть заместителем генерального директора после того, как газета «Известия» была передана под управление группы — а это произошло еще в 2016 году.

Национальная Медиа Группа — одна из крупнейших компаний в отрасли. Она была основана в 2008 году путем слияния медийных активов банка «Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». Фактически основной фигурой компании был Юрий Ковальчук, его племянник Кирилл занимает пост президента НМГ. В группу входят РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия» и многие другие издания, радиостанции. Также НМГ принадлежат 25% акций «Первого канала».

Арам Габрелянов, основатель холдинга News Media, начал сотрудничать с НМГ в 2011 году. Тогда же News Media передали в управление газету «Известия», «Русскую службу новостей» (РСН), которую Габрелянов преобразовал в радиостанцию «Life звук», а также петербургский канал Life 78. При этом Габрелянов не бросил свои собственные проекты — портал Life, даже создал одноименный телеканал.

Теперь, по всей видимости, НМГ выведет из-под управления Габрелянова не только «Известия», но и Life 78, а также «Life звук». Дело в том, что, по данным «Дождя», акционеров НМГ есть «свой взгляд на развитие активов», а Габрелянов называл традиционный формат «мертвым» и не собирался развивать телеканалы и радиостанции.

Ранее сообщалось, что издание Life находится в предбанкротном состоянии. Во всяком случае 19 мая стало известно, что Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве против двух активов, входящих в медиахолдинг News Media Арама Габрелянова: ООО «Айньюс», которое издает газету «Жизнь», и ООО «Медиа контент», на которое оформлена лицензия телеканала Life. Это следует из записей в картотеке арбитражных дел.

Ньюсдеск федерального информационного портала Life News. 2012 Sergey Samoylov Life

«Это технический иск, касающиеся выплаты налогов. Мы заплатили налоги, перечислили деньги в банк "Унифин", но у него отозвали лицензию, деньги зависли. Налоговая служба знает об этом, мы регулярно общаемся, у нас есть на руках все документы», — заявил тогда Арам Габрелянов. По его словам, на счетах банка зависло более 600 млн рублей холдинга, из которых 390 млн были перечислены как оплата налогов еще до того, как у банка была отозвана лицензия.

Однако по информации «Коммерсанта» у компании «Медиа контент», помимо налоговых долгов, остается задолженность перед Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), 16,2 млн рублей.