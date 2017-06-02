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02 июня 2017, 13:57
археология история Рим христианство
Максим Руссо

Фрески из катакомб Домициллы

Sacred Archaeology

Благодаря усилиям реставраторов стали вновь видны скрытые в течение столетий фрагменты фресок в римских катакомбах Домициллы (Catacombe di Domitilla), уникальном памятнике раннехристианского искусства.

Катакомбы Домициллы расположены под римской базиликой святых Нерея и Ахилея. Общая протяженность их подземных галерей, занимающих четыре яруса, составляет 12 километров. Катакомбы Домициллы, наряду с катакомбами святого Калликста, самые обширные в Риме. К тому же катакомбы Домициллы лучше всего сохранились.

Когда-то они были частью погребений рода Флавиев. К этой семье принадлежала и Домицилла, внучка императора Веспасиана. Она вышла замуж за своего двоюродного брата Тита Флавия Клеменса. В 95 году ее муж стал консулом. Но в том же году ее другой двоюродный брат, император Домициан, казнил Тита Флавия и отправил Домициллу в изгнание на остров Падатерия (современный Вентотене) близ Неаполя за какие-то преступления религиозного характера. Дион Кассий сообщает, что «против них было выдвинуто обвинение в безбожии, по которому были осуждены и многие другие, склонившиеся к иудейским обычаям» («Римская история» LXVII, 14, перевод А. В. Махлаюка). Указания, что Домицилла перешла в иудаизм, содержатся в Талмуде. Христианские авторы считали, что Домицилла с мужем приняли крещение. Она была причислена к святым католической и греческой православной церквями.

Считается, что именно Домицилла позволила хоронить в принадлежащих ей подземных галереях христиан, сначала членов своей семьи, а затем и всех, принадлежащих к христианской общине Рима. Погребения в катакомбах Домициллы датируются II – V веками. Наибольшую известность этим катакомбам принесли фрески. Всемирную известность получили изображения Христа и апостолов, самый древний рисунок Иисуса в образе Доброго Пастыря с агнецем на плечах, иллюстрирующий слова из Евангелия от Иоанна «Я есмь пастырь добрый» (10, 11). На других фресках можно увидеть пророка Даниила во рву с львами, Деву Марию на троне, поклонение волхвов, где их не трое, а четверо. На фресках часто встречаются характерные раннехристианские символы: рыбы, агнцы, голуби, а также хризмы – монограммы из греческих букв хи и ро. Христианские фрески соседствуют с языческими образами, а также со светскими сценами.

Иисус в образе Доброго Пастыря

Но из-за высокой влажности в подземных помещениях их сохранность всегда вызывала тревогу у ученых. Копоть, грязь, мох, водоросли, плесень и отложения карбоната кальция полностью закрыли многие участки изображений. В 2014 году была начата очистка фресок из катакомб Домициллы с использованием лазера. Барбара Маццеи (Barbara Mazzei), возглавлявшая команду реставраторов, рассказывает, что им удалось не только расчистить многие загрязненные участки уже известных фресок, но и впервые раскрыть изображения, которые ранее не были видны из-за плотных наслоений. «Частоту двухмиллиметровых лазерных лучей можно регулировать, чтобы устранять определенные цвета – в этом случае твердый осадок черного цвета. Мы работали миллиметр за миллиметром, снимая грязь», – говорит она.

Работая в двух гробницах, реставраторы нашли изображения библейских сюжетов, например, иллюстрацию к истории о том, как Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Также найдено изображение пекаря с меркой для зерна и цикл фресок, показывающий, как зерно доставляют на корабле из Египта в Рим и как в городе продают хлеб.

Полностью были восстановлены два участка. Помимо «гробницы пекарей» это камера с погребением III века, украшенная фресками, которые включают в себя множество языческих мотивов. Там много изображений амуров, которые, вероятно, использовались в детских погребениях. К сожалению, фрески пострадали от рук средневековых мародеров. Целые участки живописи были срезаны со стен для продажи.

Реставраторы обнаружили и свидетельство о человеке, который открыл катакомбы Домициллы спустя тысячу лет после того, как они были заброшены и забыты. На одной из стен есть надпись «BOSIO», сделанная углем.

Иисус с апостолами и надпись BOSIO

Антонио Бозио был незаконным сыном мальтийского рыцаря Джованни Оттоне Бозио, участника и хрониста обороны Мальты во время Великой осады 1565 года, когда остров пытались захватить османы. Антонио родился в 1575 году и был воспитан в Риме своим дядей Джакомо. Тот усыновил мальчика и проследил за его образованием. В то время в Риме возник интерес к христианским древностям города. В 1578 году были обнаружены обширные катакомбы Джордани с фресками и надписями на греческом и латинском языках.

Антонио Бозио услышал об этом открытии от учителей и друзей своего отца. Увлечение римскими подземельями с возрастом у него не ослабело. Он проник в катакомбы Домициллы и написал свое имя 10 декабря 1593 года, когда ему было всего 17 лет. В то время он полагал, что эти подземные галереи представляют собой часть большого комплекса катакомб святого Каликста. То, что катакомбы Домициллы являются отдельным подземным лабиринтом, установил лишь в XIX веке археолог Джованни Баттиста де Росси.

Поход в катакомбы в декабре 1593 года едва не кончился гибелью Антонио Бозио и сопровождавших его друзей. Они ушли слишком далеко по разветвляющимся тоннелям и потеряли дорогу на поверхность. За время их блужданий факелы погасли, Бозио вспоминал потом: «Я начал бояться, что оскверню своим дерзким трупом прах святых мучеников». Но, в конце концов, исследователи смогли выбраться.

С тех пор Бозио на протяжении 36 лет изучал катакомбы Рима, а также письменные источники: жития святых, труды историков церкви, послания христианских епископов первых веков на греческом и латинском языках. Как только он встречал указания на возможные подземные захоронения, он отправлялся в тот уголок Рима и пытался найти проход в подземелья. Если он узнавал о случайной находке во время строительных работ, он тоже устремлялся к месту событий и с риском для жизни спускался в неизведанные подземные ходы. Нынешние историки и археологи справедливо называют Бозио «Колумбом подземного Нового Света», хотя с сожалением признают, что он был далек от современных методов научной археологии, в частности имел прискорбную привычку писать свое имя на древних фресках.

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