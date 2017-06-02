Индийский эксперт: Соглашение с Росатомом о строительстве еще двух реакторов АЭС «Куданкулам» - очень важный шаг в усилиях Индии по наращиванию атомных мощностей

1 июня в Санкт–Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия), а также межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.

Рамамурти Раджараман, профессор Университета им. Джавахарлала Неру:

Соглашение с Росатомом о строительстве еще двух реакторов – пятого и шестого – можно только приветствовать. Это очень важный шаг в усилиях Индии по наращиванию атомных мощностей. Он подтверждает поддержание духа сотрудничества в наших отношениях.

Изначально Индия планировала строить атомные реакторы с российскими, американскими и французскими подрядчиками. Но планы с США и Францией пока не вышли за пределы предварительных стадий. На мой взгляд, это отчасти связано с тем, что атомные игроки в обеих странах (соответственно, Westinghouse и Areva) сейчас подвержены некоторым внутренним проблемам. Это замедляет дальнейшие переговоры и прогресс.

В то же время, Россия быстро завершила все формальности и подписала соглашения. Вот почему на сегодня сотрудничество с Россией продолжается.

Не являясь членом правительства, я не могу говорить с полной уверенностью, но мне кажется, что решение индийского правительства о строительстве большего числа реакторов индийского производства не будет влиять на сотрудничество с Россией. Речь идет о реакторах двух типов, индийские будут построены по технологии CANDU, а российские реакторы легководные. Я думаю, что Индии нужны реакторы обоих типов.

Россия также может внести свой вклад в программу «Делай в Индии» путем заключения контрактов на производство отдельных компонентов оборудования будущих реакторов в Индии.