Топ новостей 2 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия сняла ограничения на импорт турецких продуктов, Путин назвал отношения с США худшими со времен холодной войны, Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату, врио директора Исаакия передумала увольняться.

Правительство выпустило постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны.

Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с России сразу после прихода к власти.

Климат. Токсичные выбросы / pixabay.com

Президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В ходе церемонии в Розовом саду у Белого дома Трамп заявил: «Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату».

No comment. Сильная речь Президента Франции в ответ на решение Трампа по выходу из Парижского соглашения “Let’s make our planet great again” pic.twitter.com/f9IuguvJyc — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 июня 2017 г.

Ирада Вовенко / vk.com

И. о. директора петербургского музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко заявила, что не писала заявление об увольнении. Ранее сегодня Вовненко сказала: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».

С Исаакием с утра какая-то чехарда pic.twitter.com/2mLlaXFv1q — Лентач (@oldLentach) 2 июня 2017 г.

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможность участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году. Костин отметил: «Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация».

Проект политических разоблачений WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ, в которых говорится о проекте Pandemic («Пандемия») — троянской программе, внедряемой в Windows для слежки за пользователем. Троян заражает компьютеры, подключенные к локальной сети, через server message block («протокол сообщений сервера») — сетевой протокол удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.

Станция метро "Теплый стан"

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), задержанные в Москве 25 мая, готовили теракт на станции метро «Теплый стан».

Центральный банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщила замглавы регулятора Ольга Скоробогатова: «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени».

Ждать ли бунтов криптовалютных ипотечников? pic.twitter.com/egS4vQwvyP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 июня 2017 г.

Взрыв на Филлипинах / YouTube.com

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на казино в столице Филиппин Маниле. Жертвами нападения, по данным филиппинских властей, стали 37 человек.