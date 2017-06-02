Топ новостей 2 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия сняла ограничения на импорт турецких продуктов, Путин назвал отношения с США худшими со времен холодной войны, Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату, врио директора Исаакия передумала увольняться.
Медведев снял часть ограничений на поставки продуктов из Турции
Правительство выпустило постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции.
Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны.
Это Данила. Ай нид хэлп. pic.twitter.com/wiqU5ouwgI— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 2 июня 2017 г.
СМИ сообщили о попытке Трампа снять санкции с России после прихода к власти
Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с России сразу после прихода к власти.
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
Президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В ходе церемонии в Розовом саду у Белого дома Трамп заявил: «Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату».
No comment. Сильная речь Президента Франции в ответ на решение Трампа по выходу из Парижского соглашения “Let’s make our planet great again” pic.twitter.com/f9IuguvJyc— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 июня 2017 г.
Временный директор Исаакия передумала увольняться
И. о. директора петербургского музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко заявила, что не писала заявление об увольнении. Ранее сегодня Вовненко сказала: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».
С Исаакием с утра какая-то чехарда pic.twitter.com/2mLlaXFv1q— Лентач (@oldLentach) 2 июня 2017 г.
Глава ВТБ предрек Путину легкую победу на выборах-2018
Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможность участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году. Костин отметил: «Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация».
WikiLeaks опубликовал данные о вирусе ЦРУ «Пандемия»
Проект политических разоблачений WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ, в которых говорится о проекте Pandemic («Пандемия») — троянской программе, внедряемой в Windows для слежки за пользователем. Троян заражает компьютеры, подключенные к локальной сети, через server message block («протокол сообщений сервера») — сетевой протокол удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.
Арестованные в Москве боевики ИГ готовили теракт на «Теплом стане»
Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), задержанные в Москве 25 мая, готовили теракт на станции метро «Теплый стан».
ЦБ решил создать российскую криптовалюту
Центральный банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщила замглавы регулятора Ольга Скоробогатова: «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени».
ЦБ приступил к созданию национальной электронной валютыhttps://t.co/y1VuuXjAEa pic.twitter.com/YPRxrX3Cja— Лентач (@oldLentach) 2 июня 2017 г.
Ждать ли бунтов криптовалютных ипотечников? pic.twitter.com/egS4vQwvyP— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 июня 2017 г.
Террористы ИГ взяли ответственность за гибель людей в казино Филиппин
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на казино в столице Филиппин Маниле. Жертвами нападения, по данным филиппинских властей, стали 37 человек.