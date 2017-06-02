Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США не будут участвовать в Парижском соглашении по климату. Этому предшествовал период неопределенности, когда Трамп давал понять, что соглашение ему не нравится, но окончательного решения по этому вопросу не высказывал. Оппоненты Трампа пребывают в ярости, его сторонники им возражают.

Отказ от соглашения, пишет The Economist, можно считать честным поступком Трампа относительно его предвыборных обещаний. Правда, как и многие другие обещания Трампа, это вызывало протест как у большинства его советников, так и у большинства населения. Каким образом при этом Трамп победил на выборах, автор не уточняет. Те республиканцы, которые поддерживают Трампа в отрицании роли человечества в глобальном потеплении, считают этот шаг продолжением линии Джорджа Буша-младшего, который отказался от киотского протокола в 2001 г.

Буш, конечно, тоже был неправ, объясняет автор, но, по крайней мере, у него был экономический аргумент. Киотский протокол предписывал богатым развитым странам сократить выбросы парникового газа, но не предполагал никаких сокращений для быстро развивающихся экономика – например, Китая, который уже через шесть лет обогнал США по масштабам загрязнения. Парижское соглашение устроено иначе. Все его участники (вне его оказались Сирия, Никарагуа и США) взяли на себя обязательство сократить выбросы относительно нынешних объемов.

Госсекретарь Джон Керри подписывает соглашение по климату 22 апреля 2015 State Department photo/ Public Domain

Трамп говорит, что благодаря этому отказу в США теперь воспрянет угледобыча. Но это абсурдный аргумент, считает автор, потому что проблема угля в том, что ему приходится конкурировать с дешевым и изобилующим природным газом. Но даже если счесть его разумным, то США всё равно могли бы с легкостью сократить выбросы до предполагавшихся стандартов к 2025 г. и без ужесточения ограничений по угольному отоплению.

Дальше автор предлагает гипотезы о том, почему Трамп пошел против разумных аргументов и предпринял такой неразумный шаг. «Может быть, потому что на встрече G7 на Сицилии в прошлом месяце он почувствовал, что его коллеги-лидеры его недолюбливают, и это подтолкнуло его к выходу. Или, может быть, он хотел отвлечь внимание от скандалов, преследующих его Белый дом». Всё это только догадки, признает автор, но всё равно то, что сделал Трамп – это просто издевка над дипломатией, и это резко контрастирует с тем имиджем прагматика, который он себе создал в ходе предвыборной кампании.

Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине g7italy.it

The Wall Street Journal рассказывает эту историю с других позиций. Непринужденность, с которой Трамп отказался от прошлогоднего соглашения, вызвала предсказуемый политический хаос, в центре которого находится антиуглеродное лобби, призывающее теперь на голову Трампа погибель, глобальную катастрофу и исторических масштабов позор. Демократы стали называть Трампа предателем, общественность, вероятно, снова начнет устраивать демонстрации.

Однако во всей этой суматохе, отмечает автор, возмущенные оппоненты так и не разрешили главные противоречия парижского соглашения, возвещающего спасение Земли, но до сих пор не определившегося с условиями. Ситуация следующая. В сделку вступили 195 стран, которые обязались сокращать выбросы углерода, и каждая заявила, сколько она готова сократить к 2030 г. Проблема в том, что соглашение не предусматривает никаких механизмов принуждения, которые бы препятствовали жульничеству. При этом некоторые участники (из числа развитых) взяли на себя заведомо нереалистичные обязательства. Собственно, даже предыдущий президент США Барак Обама, который как раз всемерно поддерживал это соглашение, не предложил никакой конкретной программы регулирования, которая бы была направлена на выполнение предполагаемых обязательств.

При таком подходе парижское соглашение едва ли приведет к решению им же поставленных задач. Да и постановка задач выглядит довольно условной с учетом того, что научные оценки ситуации на нынешнем этапе информативны только для научных исследований, но никак не для принятия политических решений. Наиболее ответственным политическим решением в таких условиях автор считает стимулирование быстрого и сильного развития экономики, чтобы следующие поколения были как можно лучше подготовлены к тем климатическим и иным вызовам, с которыми они неизбежно будут сталкиваться.