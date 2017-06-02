02 июня 2017, 18:41
Видео дня. Путин приветствовал участников ПМЭФ-2017 командой «Вольно!»
Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Вместе с ним на сцене были премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн, президент Молдавии Игорь Додон и ведущая NBC Мегин Келли, которая модерировала встречу.
Гостей на сцене собравшиеся приветствовали стоя.
Когда Путин вслед за Келли вошел в зал, он подошел к микрофону и с улыбкой сказал гостям форума «Вольно!».
В официальное видео встречи на сайте Кремля этот эпизод не вошел.
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