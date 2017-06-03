Скандал, вызванный заявлениями членов Демократической партии США о вмешательстве России в американские выборы, не утихает. На фоне расследования связей Дональда Трампа с Кремлем, которое проводит ФБР и Минюст США, отвечать на обвинения — впрочем, бездоказательные — приходится и российской стороне. В частности, президенту Владимиру Путину.

В ходе Петербургского международного экономического форума он, в частности, встретился с главами международных информационных агентств AP и Bloomberg (США), EFE (Испания), PTI (Индия), Kyodo (Япония), DPA (Германия), Anadolu (Турция), «Синьхуа» (КНР), ANSA (Италия) и TT (Швеция). Журналисты попросили прокомментировать информацию о вмешательстве российских хакеров в выборные процессы в других странах.

«Как только на Западе идет предвыборная кампания, начинаются спекуляции по российским хакерам, которые якобы в нее вмешиваются. Хакеры могут где угодно, откуда угодно вылезти, из любой страны мира. Хакеры — это же люди свободные, как художники. Проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях; если они настроены патриотически, то начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную, в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России», — приводит его слова «Российская газета».

О том же глава государства говорил и в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что в России хакерскими атаками не занимаются.

«Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию РФ», — сказал каналу президент, при этом подчеркнув, что никто не может существенно повлиять на ход выборов в другой стране.

Дискуссия, тем не менее продолжилась и в рамках главного пленарного заседания ПМЭФ с участием премьер-министра Индии Нарендра Моди, федерального канцлера Австрии Кристиана Керна и президента Молдавии Игоря Додона.

Модерировала встречу та же ведущая американского канала Мегин Келли, а на вопросы о хакерах вновь отвечал Владимир Путин. В частности, журналистка уточнила, что есть доказательства, которые подтверждают, что хакеры, взломавшие сервера демпартии США, были из России.

По ее словам, это «IP-адреса, отпечатки пальцев, коды какие-то». Однако глава государства назвал это смешным.

«Отпечатки копыт, рогов. Чьи эти отпечатки? IP-адреса — их можно вообще придумать. Знаете, сколько таких специалистов? Они сделают так, что это и с вашего адреса домашнего, дети ваши послали, младший ваш ребенок трехлетнего возраста, так все организуют, что это ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, по его мнению, обвинения в адрес русских связаны с тем, что проигравшая на выборах президента США сторона просто не захотела принять поражение и предпочла объяснить его сторонним вмешательством.

«Сказали: "Мы не виноваты, это русские". При чем здесь русские? Русские, что ли, там занимались этой кухней протаскивания одного кандидата от Демпартии в ущерб другому? Не мы же это делали, по-любому? Это же они там внутри делали. Прекратите», — призвал президент России.

Напомним, что в США было создано подразделение при Минюсте, которое занимается проверкой связей предвыборного штаба Дональда Трампа с людьми Кремля. В частности, его сторонников обвиняют во встречах с представителем российской дипмиссии Сергеем Кисляком.

Первоначальным поводом для подобных проверок стали заявления представителей Демократической партии США, которые утверждали, что сервера предвыборного штаба были взломаны русскими хакерами.

Аналогичные обвинения в адрес России делали и сторонники Эммануэля Макрона, который был избран президентом Франции. В Париже утверждали, что сервера движения «Вперед!» были атакованы Кремлем в рамках кампании по поддержке Марин Ле Пен.

Впоследствии французы, впрочем, опровергли информацию о причастности русских к IT-атаке. Об этом сообщили в Национальном агентстве безопасности информационных систем, передает RT.