Книжный фестиваль «Красная площадь» принимает Парад национальных литератур

Пресс-релиз

3 июня 2017 года на книжном фестивале «Красная площадь» состоится парад национальных литератур народов Российской Федерации. Гостей ждут творческие встречи с писателями, пишущими на самых редких языках России.

В этот же день на площадке «Регионы России» будут обсуждаться вопросы о современном состоянии и тенденциях развития национальной литературы России и о проблемах перевода с национальных языков. Русский язык и русская литература всегда играли для многонационального народа России объединяющую роль, формировали общекультурный и гуманитарный контекст страны. В Российской Федерации на сегодняшний день помимо русского языка, существует около 100 письменных языков, из них на 58-ми создаются художественные произведения. Тема возобновления прерванных более 20 лет назад творческих связей между русской литературой и литературами народов России, стимулирование писательской активности на языках национальностей, сегодня снова становится актуальной.

Целью мероприятий по продвижению национальных литератур народов Российской Федерации является популяризация и поддержка редких языков национальностей нашей страны, содействие активизации литературного творчества с целью развития и интеграции их в единое культурное и интеллектуальное пространство современной России.

Мероприятия пройдут на площадке книжного фестиваля «Красная площадь» по адресу: Москва, Красная площадь, сектор «Регионы России» (павильон №16-18).

Мероприятия проводит книжный дом Б.С.Г.-ПРЕСС при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Программы поддержки национальных литератур Российской Федерации.